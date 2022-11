Bugetul colosal al filmului Avatar: The Way of Water îl plasează în topul celor mai scumpe filme realizate vreodată

Se zvonește că producția mult așteptatei continuări a filmului Avatar: The Way of Water ar fi costat „o mică avere”. Potrivit unei surse interne apropiate producției, bugetul filmului a ajuns la suma impresionantă de 350-400 de milioane de dolari. Astfel, Avatar: The Way of Water este acum unul dintre cele mai scumpe filme realizate vreodată.

Dacă luăm în considerare faptul că o regulă generală pentru stabilirea costului total al unui film este de a dubla bugetul de producție pentru a calcula marketingul, Avatar: The Way of Water ar putea fi unul dintre cele mai costisitoare filme, dacă nu chiar cel mai costisitor. Până în prezent, nici 20th Century Studios și nici Lightstorm Entertainment nu au dezvăluit bugetul filmului Avatar: The Way of Water, dar rapoartele anterioare susțineau că acesta se ridică la aproximativ 250 de milioane de dolari. Acest lucru pare acum puțin probabil.

Regizorul James Cameron al Avatar: The Way of Water a numit proiectul „al naibii de scump” și „cel mai prost caz de business din istoria filmului”. El a continuat spunând că un film are nevoie ca încasările din box office să fie printre primele trei sau patru filme cu încasări la nivel mondial pentru a acoperi doar cheltuielile de producție.

Se așteaptă ca Avatar: The Way să aducă o sumă exorbitantă de bani la box office. Aceste previziuni se apropie de pragul de 150 de milioane de dolari, deși unii susțin că ar putea ajunge până la 175 de milioane de dolari pe plan intern.