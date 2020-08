Ca intotdeauna, iPad este regele tabletelor

Cifrele confirma un progres deja anuntat de Apple. In timpul prezentarii rezultatelor trimestriale, Apple a reusit sa demonstreze ca a reusit sa treaca foarte bine peste criza generata de pandemia cu coronavirus care, timp de mai multe saptamani, a provocat o pauza in mai multe domenii, sectorul asiatic nu a fost scutit. Chiar si Apple Store au fost inchise insa, din fericire, comenzile online au continuat, spre fericirea multora.

Chiar daca stiam deja ca produsele iPad se vand foarte bine in China, chiar si in aceasta perioada de pandemie, un nou studiu efectuat de cabinetul Canalys vine sa sugereze acelasi lucru. Conform societatii, 38% din tabletele vandute in al doilea trimestru al anului 2020 ar apartine constructorului Apple.

O renastere datorata pandemiei? In declin de cativa ani, pentru prima data, sectorul tabletelor revine in forta, cu 26% din modele vandute in plus fata de aceeasi perioada a anului 2019. Acest succes surprinzator se explica cel mai probabil prin multiplicarea persoanelor nevoite sa opteze pentru telemunca si pentru scoala online, obligate in ultimul moment sa opteze pentru o alternativa practica de a ramane conectate de acasa. Si, daca scoala online va continua, iPad va ramane cu siguranta in topul preferintelor