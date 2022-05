Call of Duty a pierdut 50 de milioane de jucători într-un an

Potrivit rapoartelor, populara serie de jocuri Call of Duty a pierdut 50 de milioane de jucători între martie 2021 și martie 2022. Impactul pandemiei este de asemenea mare.

Lucrurile merg prost pentru Call of Duty, unul dintre cele mai populare seriale din lumea jocurilor, publicat de Activision .

Pierderea a 50 de milioane de jucători

Potrivit raportului oficial distribuit recent, jocurile Call of Duty au pierdut 50 de milioane de jucători din martie 2021 până în martie 2022. Acesta este numărul de jucători pierduți din toate jocurile. Foarte probabil, cea mai mare pierdere de jocuri mobile este în Vanguard și Warzone. Call of Duty, care avea 150 de milioane de jucători activi lunar în martie 2021, a scăzut la 100 de milioane de jucători activi lunar în martie 2022.

S-a înregistrat o scădere a vânzărilor de jocuri și a numărului de jucători în acest an, cu efectul pandemiei diminuându-se. Acesta este cel mai probabil motivul căderii principale în Call of Duty, dar este și unul dintre motivele pentru care ultimul Vanguard nu a îndeplinit deloc așteptările. Numărul va crește din nou cu Modern Warfare 2, care va fi lansat la sfârșitul acestui an, dar creșterea reală va fi cel mai probabil în 2023, deoarece se așteaptă să fie lansate mai multe jocuri diferite.

