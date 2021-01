Call of Duty Mobile este unul dintre cele mai bune jocuri mobile din toate timpurile. Milioane de jucători din întreaga lume se bucură de jocul mobil multiplayer online al companiei Activision. Jocul este extrem de popular datorită cantității de conținut bogat pe care îl oferă jucătorilor prin actualizări.

Cu toate acestea, din cauza unor actualizări de conținut, Call of Duty Mobile nu mai funcționează. De exemplu, mai mulți jucători raportează că COD Mobile se blochează pe ecranul de încărcare sau se blochează destul de frecvent. Pentru unii jucători, ecranul Call of Duty Mobile continuă să spună „conectarea la server”. Deci, dacă sunteți unul dintre acei jucători pentru care COD mobile nu funcționează, încercați aceste soluții rapide pentru a rezolva problema chiar acum.

Cum se remediază problemele Call Of Duty Mobile?

În cea mai mare parte, Call of Duty Mobile nu mai funcționează după o actualizare de conținut mare. De exemplu, dacă nu ați actualizat aplicația COD Mobile la cea mai recentă versiune a sa, este posibil ca jocul mobil să nu ruleze corect. Cu toate acestea, iată cele 5 soluții posibile pentru a remedia problemele COD Mobile in cazul in care nu mai merge:

1. Update COD Mobile App

Mai întâi, verificați dacă ați instalat cea mai recentă actualizare Call of Duty Mobile. Puteți verifica dacă există o actualizare disponibilă pentru joc, căutând Call of Duty Mobile pe Play Store.

2. Reporniți dispozitivul

Uneori, dispozitivul dvs. este motivul pentru care Call of Duty Mobile încetează să funcționeze. Pur și simplu lansarea jocului după repornirea dispozitivului ar putea rezolva problema.

3. Actualizați dispozitivul

Dacă repornirea dispozitivului nu funcționează, puteți instala cea mai recentă actualizare pentru dispozitivul dvs. dacă nu ați făcut-o deja. Puteți descărca cea mai recentă actualizare navigând în setările dispozitivului.

4. Încercați să schimbați conexiunea WiFi

Uneori, furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) ar putea fi motivul pentru care COD Mobile nu funcționează. Încercați să vă conectați dispozitivul la un alt WiFi și să vedeți dacă problema este rezolvată. Dacă nu aveți un alt serviciu WiFi, puteți încerca să rulați jocul pe date mobile.

5. Reinstalați jocul

Dacă niciuna dintre opțiunile de mai sus nu a rezolvat problema Call of Duty Mobile, atunci reinstalarea aplicației este cea mai bună opțiune. Desigur, va dura ceva timp pentru a dezinstala și reinstala aplicația; cu toate acestea, este cel mai eficient mod de a face ca aplicația să funcționeze.

Acestea sunt toate metodele de lucru pentru ca telefonul Call of Duty Mobile să funcționeze corect pe dispozitivul dvs. Cu toate acestea, dacă sunteți încă pe ecranul de încărcare Call of Duty Mobile sau vă confruntați cu orice altă problemă cu aplicația, atunci nu ezitați să menționați problema în comentarii.