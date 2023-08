Call of Duty: Modern Warfare III, se lansează pe 10 noiembrie

După ce a ținut fanii în suspans o perioadă, Activision a confirmat în sfârșit titlul următorului lor joc de succes, Call of Duty: Modern Warfare III. Jocul va fi lansat pe 10 noiembrie și va continua probabil povestea captivantă din predecesorul său din 2022, unde Task Force 141 colaborase cu Forțele Speciale Mexicane pentru a elimina amenințarea teroristă reprezentată de Hassan Zyani. Acest nou episod, dezvoltat de Sledgehammer Games, își propune să se bazeze pe succesul lucrărilor lor anterioare, Call of Duty: Advanced Warfare și Call of Duty: WWII.

Un teaser video plin de mister

MODERN WARFARE IIIpic.twitter.com/PcrDI2Nzy4 — Sledgehammer Games (@SHGames) August 7, 2023

Sledgehammer Games nu a dezvăluit prea multe detalii în teaser-ul video pe care l-a lansat, dar a arătat câteva personaje cunoscute, printre care Captain Price și Vladimir Makarov, sugerând o continuare fără întreruperi a narațiunii fascinante. Zvonuri din interior indicau revenirea unor hărți clasice de multiplayer din Call of Duty și a modului preferat de fanii „War” din Call of Duty: WWI.

O surpriză pentru mulți

Anunțul lui Call of Duty: Modern Warfare III a venit ca o surpriză pentru mulți, deoarece existau indicii anterioare că franciza ar face o pauză în 2023, cu o extindere semnificativă planificată pentru Call of Duty: Modern Warfare II.

De remarcat că teaser-ul video are un mesaj ascuns care arată un număr de telefon care răspunde la mesaje scurte.

Sledgehammer Games nu a confirmat încă pe ce platforme va fi disponibil COD MW3. Se poate presupune că vor mai veni și alte teaser-uri în curând.