Un nou videoclip a fost distribuit pentru modul multiplayer al lui Call of Duty Vanguard , noul joc Call of Duty publicat de Activision și dezvoltat de Sledgehammer Games și Treyarch.

Cu acest videoclip distribuit, sunt detaliate detaliile modului multiplayer al jocului, așa cum au mai fost distribuite pentru modul poveste. În videoclip puteți găsi hărți, moduri, arme, caracteristici noi și multe altele în partea multiplayer a jocului .

Call of Duty: Vanguard va fi lansat pentru PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S și PC pe 5 noiembrie 2021. Puteți viziona videoclipul menționat mai jos.