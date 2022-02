Call of Duty: Vanguard şi Warzone, sezonul 2 va începe pe 14 februarie

Din 14 februarie, începând cu ora 19:00, va fi disponibil al doilea sezon din „Call of Duty: Vanguard and Warzone” . Anunțul a fost făcut direct de Activision printr-un trailer care anticipează povestea care va prezenta noul conținut disponibil pe PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S și Xbox Series X.

În acest al doilea sezon, sunt planificate noi locații pentru Warzone, inclusiv o fabrică chimică și un laborator de cercetare și renaștere. Dezvoltatorii au introdus și noi moduri, cum ar fi „Caldera Crash” și evenimente în joc. În Vanguard , în schimb, două hărți noi (Gondola și Casablanca) și tot atâtea moduri vor fi disponibile: Ranked Play (jocuri clasate) și Arms Race.

Printre armele noi, pe de altă parte, sunt pușca de asalt KG M40 și mitraliera Whitley LMG. La toate acestea se vor adăuga grenadele lipicioase, pioletul și SMG Armaguerra 43.

Mai mult, după cum puteți vedea din trailerul de lansare, în centrul noilor episoade se află o armă care se anunță mortală, și anume gazul toxic „Nebula V”. În cele din urmă, jocurile, așa cum a anunțat Activision, vor oferi jucătorilor puncte de experiență duble. Pentru cei care vor să afle mai multe, detaliile celor două noi jocuri sunt disponibile pe site-ul oficial.