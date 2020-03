Call of Duty: Warzone este un battle royale gratuit, cum il poti descarca?

In urma cu cateva zile a fost dezvaluit Call of Duty: Warzone, acesta este un joc gratuit lansat de catre Activision si poate fi descarcat de catre oricine, cel putin in Romania. jocul este unul foarte generos ne aduce o multime de caracteristici interesante, printre care o mapa generoasa, stitlul Call of Duty, pentru care foarte multi jucatori sunt ar adopta acest joc.

Cum poti descarca Call of Duty: Warzone?

Call of Duty: Warzone poate fi descarcat accesand aceasta pagina si apoi pe butonul „Play Free Now”, urmariti pasii ia apoi il puteti juca.

Specificatii:

OS: Windows 10 64 Bit (latest Service Pack)

CPU: Intel Core i5-2500K or AMD Ryzen R5 1600X processor

RAM: 12GB RAM

HDD: 175GB HD space

Video: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 or Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Requires DirectX 12 compatible system

Network: Broadband Internet connection

Sound Card: DirectX Compatible