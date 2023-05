Când apare American Horror Story Sezonul 12? Unde poate fi văzut și care va fi distribuția

Dacă ești un fan al serialului American Horror Story, probabil că aștepți cu nerăbdare noul sezon. Serialul creat de Ryan Murphy este unul dintre cele mai populare și premiate seriale de groază din ultimul deceniu, având peste 10 sezoane diferite, fiecare cu o poveste și un stil unic. Ce face acest serial atât de special este faptul că este un serial antologic, adică fiecare sezon are o temă și un titlu diferit, dar unele personaje sau elemente se leagă între ele.

Sezonul 12 al serialului a fost confirmat în ianuarie 2020, când FX a reînnoit serialul pentru încă trei sezoane. De atunci, au fost anunțate mai multe detalii despre noul sezon, care va avea o temă și un titlu inspirate de o carte. Sezonul 12 se va numi American Horror Story: Delicate și va avea un ton mai personalizat și mai stilat decât celelalte sezoane.

Dar ce înseamnă acest lucru? Ce ne așteaptă în sezonul 12? Cine joacă în el? Când va apărea și unde îl putem viziona? În acest articol, îți vom răspunde la toate aceste întrebări și îți vom oferi toate informațiile pe care trebuie să le știi despre American Horror Story Sezonul 12.

Când va apărea American Horror Story sezonul 12?

Acum că știm cine sunt actorii și personajele sezonului 12, probabil că te întrebi când îi vom putea vedea pe micile ecrane. Ei bine, avem o veste bună și una rea pentru tine.

Vestea bună este că data de lansare estimată pentru sezonul 12 este 1 august 2023. Aceasta coincide cu data de lansare a cărții Delicate Condition de Danielle Valentine, care a inspirat tema și titlul sezonului. Se pare că Ryan Murphy a vrut să creeze o sinergie între cele două produse culturale și să le ofere fanilor o experiență completă.

Vestea rea este că această dată nu este sigură și ar putea suferi modificări, în funcție de situația pandemică sau de alte factori neprevăzuți. Deja sezonul 10 al serialului a fost amânat cu un an din cauza restricțiilor impuse de COVID-19.

Filmarile pentru sezonul 12 au început în mai 2023 și ar trebui să se încheie în iulie 2023. Totuși, există și un alt obstacol care ar putea afecta producția: greva scriitorilor din America. În mai 2023, scriitorii au declanșat o grevă pentru a cere condiții mai bune de muncă și de plată. Acest lucru ar putea duce la oprirea sau încetinirea filmărilor pentru multe seriale, inclusiv American Horror Story.

Unde poate fi vizionat American Horror Story sezonul 12?

Dacă ai ajuns până aici, probabil că ești foarte entuziasmat de sezonul 12 al American Horror Story și vrei să știi unde îl poți urmări. Ei bine, sezonul 12 va fi difuzat pe canalul FX, ca și celelalte sezoane. Acesta este canalul care a găzduit serialul de la început și care i-a oferit lui Ryan Murphy libertatea creativă de care avea nevoie pentru a-și exprima viziunea artistică.

Dar ce faci dacă nu ai acces la FX sau dacă preferi să urmărești serialul online? Nu îți face griji, există și alte opțiuni pentru tine. Dacă ești în SUA, poți viziona sezonul 12 pe platformele de streaming Hulu și FX on Hulu. Acestea îți oferă posibilitatea să urmărești episodul imediat după ce este difuzat pe FX sau să îl vezi mai târziu, în funcție de preferințele tale.

Dacă ești în altă țară, sezonul 12 ar putea fi disponibil pe Netflix sau pe alte servicii online, în funcție de acordurile de distribuție. De exemplu, în România, sezoanele anterioare ale American Horror Story au fost disponibile pe Disney+. Nu putem garanta că sezonul 12 va fi la fel, dar există o șansă bună să fie așa.

Cine joacă în American Horror Story sezonul 12?

Unul dintre primii actori confirmați pentru sezonul 12 este Matt Czuchry, care îl va interpreta pe Dex. Matt Czuchry este cunoscut pentru rolurile sale din seriale precum The Good Wife și Gilmore Girls. El s-a alăturat distribuției American Horror Story după ce serialul său anterior, The Resident, a fost anulat de FX în aprilie 2023.

O altă actriță care revine în serial este Emma Roberts, care o va juca pe Anna Alcott. Emma Roberts a apărut în cinci sezoane ale American Horror Story, dar și în alt serial creat de Ryan Murphy, Scream Queens. Ea este nepoata celebrului actor Eric Roberts și verișoara lui Julia Roberts.

Dar poate cea mai neașteptată și controversată alegere de casting este cea a lui Kim Kardashian, care o va juca pe Tanya. Kim Kardashian este una dintre cele mai cunoscute și influente vedete de televiziune din lume, fiind protagonista reality-show-urilor Keeping Up with the Kardashians și The Kardashians. Deși este mai cunoscută pentru viața sa personală și afacerile sale decât pentru talentul său actoricesc, ea a mai apărut în câteva filme și seriale, cum ar fi Disaster Movie, CSI: NY sau Drop Dead Diva.

Ryan Murphy a declarat că Kim Kardashian este „printre cele mai mari și strălucitoare stele de televiziune din lume” și că este „încântat să o primească în familia AHS”. El a adăugat că Emma Roberts și el sunt „entuziasmați să colaboreze cu această adevărată forță în cultura pop” și că Halley Feiffer a scris un rol „distractiv, stilat și în cele din urmă terifiant” special pentru Kim. Se pare că Ryan Murphy a fost impresionat de prestația lui Kim Kardashian ca și gazdă la Saturday Night Live în octombrie 2021 și a început să discute cu ea despre un rol unic pentru debutul ei în televiziunea scripted.

Kim Kardashian nu este singura vedetă care își face debutul în American Horror Story sezonul 12. O altă actriță care se alătură distribuției este Cara Delevingne, care va avea un rol încă nedezvăluit. Cara Delevingne este mai cunoscută pentru cariera sa de model, dar a mai jucat în filme precum Suicide Squad sau Paper Towns. Ea este o fană declarată a serialului American Horror Story și a spus că este „onorată” să facă parte din el.

Alte două actrițe care au fost anunțate pentru sezonul 12 sunt Annabelle Dexter-Jones și Michaela Jaé Rodriguez, ambele având roluri necunoscute. Annabelle Dexter-Jones este cunoscută pentru rolurile sale din serialul Succession și din filmul Under the Silver Lake. Michaela Jaé Rodriguez este o actriță premiată cu Globul de Aur pentru rolul său din serialul Pose, un alt serial creat de Ryan Murphy.