Cand poti aplica ingrasaminte pe plantatiile de zmeura, fara sa fie afectate fructele?

Fructele de padure sunt delicioase, iar faptul ca, acum, le putem avea intr-un mod mult mai accesibil, chiar la noi in gradina, ne ajuta sa ne bucuram din plin atat de gustul lor delicios, cat si de efectele benefice pe care le au asupra sanatatii noastre.

- Advertisement -

Infiintarea unei plantatii de zmeur nu este dificila si este si extrem de profitabila. Zmeurul este un arbust fructifer ce produce din al doilea an de la plantare si are o durata de exploatare de aproximativ 15 ani. Din acest motiv, din culturile de zmeur realizate si fertilizate corect, vei putea obtine venituri substantiale si sigure, dincolo de faptul ca vei avea posibilitatea sa te bucuri de gustul lor direct de la tine din gradina.

Sanatatea plantatiei tale de zmeur este influentata de conditiile de plantare, dar si de tipul de ingrasaminte folosite si de momentul in care alegi sa le aplici. Pentru plantatiile de zmeur, fertilizarea de baza consta in inglobarea in sol a unor solutii organice. Acestea au rolul de a imbogati solul cu substante minerale si microorganisme benefice, care ajuta planta sa absoarba substantele necesare pe parcursul vegetatiei.

Cand se infiinteaza plantatiile de zmeur?

Plantarea acestui tip de arbust fructifer se face fie toamna tarziu, fie primavara, cu butasi pregatiti anterior. Pentru a planta arbustii, va trebui sa sapi gropi de aproximativ 15 cm x 15 cm, la o adancime de 10 – 15 cm si o distanta de 40 – 50 m. Pentru o dezvoltare optima, plantele au nevoie de mentinerea unei umiditati constante, motiv pentru care se recomanda udari frecvente, in special dimineata.

Imediat dupa finalizarea plantarii, vor trebui aplicati fertilizatori prin picurare. Acestia au rolul de a aduce la nivelul radacinilor plantei ciuperci de tipul mychorrhiza, rizosfera si trichoderma. Ciupercile de acest tip au rolul de a mari volumul de absorbtie al plantei si de a o proteja de diversele boli de sol care pot aparea.

Cand poti aplica ingrasaminte pe culturile de zmeur?

O fertilizare corecta a culturii de zmeur influenteaza nu doar calitatea, ci si cantitatea de fructe obtinuta. Pentru o fertilizare corecta, va trebui, in prealabil, sa realizezi un plan de fertilizare, pe baza unei analize a solului.

Iata ce tip de ingrasaminte poti aplica, in diversele etape de vegetatie:

perioada de inflorire – poti alege sa aplici de doua ori Myr Boron, 2 l/ha si Auxym, 0,5 l/ha. Aceste ingrasaminte pot fi aplicate la un interval de 14 zile;

perioada de productie, la un interval de 3 saptamani – Myr Micro, 1l / ha / aplicare;

pe toata perioada de vegetatie, saptamanal – Trainer, 1l / ha / aplicare;

perioada de parga a fructelor (schimbarea culorii fructelor) – Auxym, 0,5 l / ha, o singura aplicare.

In afara diverselor etape de vegetatie, va trebui sa iei in considerare si aplicarea unor ingrasaminte specifice in perioadele ploioase (umede). Acestea au rolul de a proteja plantele si fructele de aparitia diverselor boli specifice. In acest sens, poti aplica tratamente foliare distincte cu RED BLOC (la un interval de 14 zile) si SCUDO (la un interval de 15 zile).

De asemenea, pentru o mai buna legare a fructelor si o calitate ridicata a acestora, specialistii in domeniu recomanda a se folosi pentru polenizare bondari (doi stupi tripli) sau bondari in combinatie cu albine (un stup triplu cu bondari si trei stupi de albine) pentru o plantatie de un hectar.