Când va fi lansat ASUS ZenFone 9? Iată data de lansare a telefonului

În ultimele zile, videoclipul promoțional al lui ASUS ZenFone 9 a fost distribuit, iar designul și caracteristicile dispozitivului au fost dezvăluite. Acum a fost anunțată data lansării. Iată data de lansare pentru ASUS ZenFone 9.

ASUS are o gamă de smartphone-uri de succes sub marca ZenFone și anul trecut a fost lansat ZenFone 8. După un an Asus, acum se pregătește să-și lanseze succesorul, seria ZenFone 9. Deși compania nu a confirmat încă oficial data de lansare a smartphone-ului ZenFone 9, un nou afis scurs a dezvăluit data lansării.

Când va fi lansat ASUS ZenFone 9?

Potrivit posterului promoțional împărtășit de Mishaal Rahman, ASUS ZenFone 9 se va lansa oficial pe 28 iulie. Nu se știe încă dacă promoția va fi doar pentru acest smartphone sau pentru serie.

Compania a distribuit recent un teaser care dezvăluie că smartphone-ul va veni într-o formă mai mică/compactă, similară cu predecesorul său. Dispozitivul va veni în patru opțiuni de culoare: roșu, alb, albastru și negru.

Caracteristicile ASUS ZenFone 9

Se așteaptă ca ZenFone 9 să aibă un ecran AMOLED (Samsung) de 5,9 inchi, care oferă rezoluție Full HD+ și o rată de reîmprospătare de 120 Hz. Alimentat de procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, modelul de top al telefonului oferă 16 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare. Un senzor de cameră principal Sony IMX766 de 50 de megapixeli în spate și o cameră de 12 megapixeli în față vor alimenta telefonul cu o baterie de 4300 mAh care acceptă încărcare rapidă de 30 W. Pentru cei care se întreabă despre rezistența la apă, dispozitivul are certificare IP68.

