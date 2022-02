Când va fi lansat One UI 4.1 cu Android 12 pe Galaxy S21?

Reprezentantul pentru clienți Verizon a răspuns la întrebarea când va veni One UI 4.1 bazat pe Android 12 pe seria Samsung Galaxy S21.

Samsung a lansat seria Galaxy S22 pe 9 februarie cu interfața de utilizator One UI 4.1 bazată pe Android 12. Când va veni One UI 4.1, continuarea lui One UI 4.0, pe seria Galaxy S21? În timp ce întrebarea a început să fie pusă, ochii s-au îndreptat spre Samsung. Declarația așteptată a venit de la Verizon.

Un utilizator a întrebat operatorul de telefonie Verizon când va primi Galaxy S21 actualizarea One UI 4.1. Reprezentantul clienți al companiei nu a precizat o zi clara, dar ne-a făcut să înțelegem că noua versiune nu este departe.

One UI 4.1 vine pe seria Galaxy S21 la sfârșitul lunii februarie

Reprezentantul pentru clienți Verizon a indicat sfârșitul lunii februarie cu privire la întrebarea primită. Cu toate acestea, având în vedere că mai puțin de o săptămână a mai rămas pentru februarie, care are doar 28 de zile anul acesta, utilizatorii Galaxy S21 pot primi oricând One UI 4.1.

Desigur, merită să ne amintim că această informație se referă la utilizatorii Galaxy S21 din străinătate. Samsung nu distribuie actualizări în întreaga lume în același timp. Prin urmare, nu este încă clar când va ajunge One UI 4.1 în Romania.

Pentru a vă aminti, Samsung a oferit actualizarea One UI 3.1 pentru Galaxy S20 la scurt timp după lansarea seriei Galaxy S21 anul trecut. Potrivit declarației reprezentantului clienților Verizon, tradiția nu va fi încălcată. La scurt timp după introducerea Galaxy S22, utilizatorii Galaxy S21 vor primi One UI 4.1.

După Galaxy S21, actualizarea One UI 4.1 va veni și la seria Note 20. Mai târziu, Samsung va implementa UI 4.1 pe smartphone-urile Z Fold 3 și Flip 3 . În urma acesteia, se estimează că și tabletele din seria Galaxy Tab din segmentul superior și mijlociu vor fi actualizate la această versiune. Cu toate acestea, nu se știe când va veni actualizarea pe alte dispozitive decât S21.