Cand va fi lansat serialul Stapanul Inelelor (Lord of the Rings)

A fost anunțată data lansării adaptării de serial pentru Stăpânului inelelor, unul dintre cele mai populare branduri din lume. În plus, prima imagine din serie a fost distribuită.

Serialul „Stapanul Inelelor” se va lansa pe 2 septembrie 2022

Potrivit declarației, seria Lord of the Rings va începe pe 2 septembrie 2022. În mod normal, seria era așteptată să fie lansată anul acesta, dar din păcate va trebui să așteptăm mai mult de 1 an.

Seria Stapanul Inelelor va spune cea de-a doua epocă a Pământului de Mijloc. A doua epocă acoperă o perioadă de 3441 de ani în care au avut loc evenimente importante. Articolul introductiv partajat anterior pentru serie este după cum urmează:

„Noua serie viitoare de la Amazon Studios aduce pe ecran legendele eroice ale legendarei epoci a doua a istoriei Pământului de Mijloc pentru prima dată. Această dramă epică are loc cu mii de ani înainte de Lord of the Rings și Hobbitul. vă întoarceți la o eră în care a ajuns la victorie și a fost devastată. În această eră, au apărut eroi neașteptați , speranța atârnă de cele mai subțiri fire și cel mai mare ticălos care a ieșit vreodată din stiloul lui Tolkien amenință să scufunde întreaga lume în întuneric. seria începe într-un moment de pace relativă; Mediu de mult temut în lume , va continua cu apariția unor personaje care sunt atât familiare, cât și noi. „De la cele mai întunecate zone ale Munților Misty până la pădurile maiestuoase din Lindon , capitala elfilor , până la regatul insulei uluitoare Númenor și cele mai îndepărtate zone ale hărții, vom urmări călătoria acestor personaje prin istorie.”

