Când va începe Steam Summer Sale 2021?

Data Steam Summer Sale 2021 a fost distribuita de surse de încredere. Ca în fiecare an, Valve va fi în fața jucătorilor cu Steam Summer Sale în iunie anul acesta. Deși Valve nu a făcut încă o declarație oficială despre data Steam Summer Sale 2021, baza de date Steam, care a scurs corect data reducerilor anterioare, precizează că Steam Summer Sale din acest an va începe pe 24 iunie, 20:00 ora Romaniei și in data de 8 iulie 2021 a anunțat că se va încheia.

Ca și în alte perioade de reducere, putem spune că multe jocuri vor fi oferite spre vânzare cu reduceri cuprinse între 80 și 90 la sută în această perioadă de reducere, care va dura 2 săptămâni. În plus, Steam Database a împărtășit jucătorilor câteva informații despre tema reducerilor din acest an.

SteamDB, care se spune că va începe Vânzarea de vară pe 24 iunie, a raportat că tema perioadei de vânzare din acest an va fi „misterul crimelor”, iar jocurile în acest stil vor fi la vânzare. În afară de aceasta, sursa în cauză a subliniat că Valve va semna câteva surprize în această perioadă de reducere.

Încă nu se știe oficial când va începe reducerea de vară din acest an. Cu toate acestea, dacă luăm în considerare acțiunile anterioare exacte ale SteamDB, putem spune că această dată scursă este în mare parte corectă. Pe scurt, mai bine vă pregătiți portofelele acum.