Care este diferenta dintre iPhone 11 si iPhone 12? Care este cel mai bun pentru tine?

Apple tocmai a lansat Apple iPhone 12 și oamenii s-au întrebat care este diferența dintre iPhone 11 și iPhone 12? Deci, aici vorbim despre specificațiile iPhone 11 vs iPhone 12, construcția, prețul și orice altceva.

Acum, dacă accesați eMAG, veți vedea că iPhone 11 este disponibil începând cu 3.499 LEI. Dacă îl cumpărați din magazinul online pe 19 octombrie.

Revenind la noul iPhone 12, 12 Mini începe de la 4,399 lei, ajungând la un pret mai mare pentru varianta de 256 GB. IPhone 12 pornește de la 4,599 lei și merge mai sus.

Cumpărarea unui iPhone

Dupa cum stim, iPhone-urile au o durata mare de viata, am prieteni ce au cumparat prima editie SE si il aveau pana in anul acesta cand a fost lansata a doua editie SE, primul telefon din 2017 arata in continuare ca nou.

Cu toate acestea, dacă alegeți un iPhone 11 acum, veți pierde anumite funcții noi care ar putea fi importante în viitorul apropiat. Cel mai mare dintre toate, 5G. A avea un telefon pregătit pentru 5G este mult mai important decât cred majoritatea oamenilor. Dacă dispozitivul dvs. este compatibil cu 5G, atunci tot ce trebuie să faceți este să obțineți probabil o nouă cartelă SIM când se lansează.

5G deocamdanta nu are acoperire foarte buna in Romania, deci daca cumparati un telefon 4G nu este nici o greseala, reteaua se dezvolta foarte bine si in curand acoperirea va fi si mai buna.

iPhone 11 in 2020

Lansat în 2019, iPhone 11 are acum un an. Reducerile de preț și ofertele îl fac o ofertă excelentă pentru persoanele care doresc să cumpere un iPhone, dar nu vor o gaură în portofel.

IPhone 11 are un display Super Retina de 6,1 inci (cuvintele fanteziste ale lui Apple pentru LCD). Are camere duble de 12 MP cu lățime și ultra-lată cu OIS, modul de noapte și fuziune profundă. Puteți înregistra videoclipuri 4K la 24, 30 sau 60 fps. Dispozitivul are o cameră frontală TrueDepth de 12 MP care permite Face ID.

Are față și spate din sticlă cu șine laterale din aluminiu. Pe iPhone 11, veți obține cipul A13 Bionic, procesor de vârf al Apple de anul trecut, cu un motor neuronal de a treia generație. Are rezistență la apă IP68 la adâncimi de 2 metri și până la 30 de minute.

Fii sigur, este un iPhone bun. Are o versiune bună, Face ID, cele mai recente actualizări iOS și multe altele. Deci, dacă aveți un buget, iPhone 11 are sens pentru dvs.

Dar ce zici de Apple iPhone 12?

Să vorbim acum despre noul iPhone. IPhone 12 vine în două dimensiuni, modelul de 6,1 inci și un iPhone 12 Mini, care are un ecran de 5,4 inci. Ambele au panouri XDR Super Retina (numele elegant de la Apple pentru OLED). Au o rezoluție mult mai mare în comparație cu iPhone 11.

Atât iPhone 12 Mini, cât și iPhone 12 obișnuit sunt echipate cu camere duale spate de 12MP cu senzori largi și ultra largi. Inregistrarea video este Dolby Vision HDR la până la 30 fps. Au cel mai recent cip Bionic, cu o rezistență la apă IP68 la adâncimi de 6 metri până la 30 de minute.

Duo-ul are un scut din față din ceramică cu o performanță de 4x mai bună. IPhone 12 și 12 Mini sunt ambele telefoane pregătite pentru 5G și vin cu MagSafe pentru a conecta accesoriile magnetice la spate. Pregătirea 5G permite, de asemenea, noilor iPhone să efectueze apeluri video 1080p FaceTime folosind camera frontală.

iPhone 12 vs iPhone 11: Ce ar trebuii sa cumpar?

Dacă doriți să cumpărați un iPhone sub 4000 de lei, vă puteți mulțumi cu iPhone 11. Are doar un an, are un ecran frumos și camerele emblematice ale Apple. Puteți alege o variantă de stocare mai mare dacă sunteți dispus să cheltuiți mai mulți bani și să obțineți în continuare o ofertă mai ieftină decât iPhone 12.

Așa cum am spus la început, un iPhone poate oferi performanțe consistente pe termen lung, deci nu trebuie să vă faceți griji cu privire la încetinirea sau limitarea pentru a economisi bateria.

Cu toate acestea, dacă vă uitați la un dispozitiv pentru viitor, seria iPhone 12 este acolo pentru dvs. Dacă sunteți dispus să cheltuiți peste 4000 de lei, puteți deține un iPhone 12 Mini. Practic, veți face compromisuri cu privire la dimensiunea ecranului și veți obține spațiu de stocare de 64 GB la preț.

Prefer telefoanele compacte, deoarece îmi place utilizarea cu o singură mână, iar iPhone 12 Mini este ideal doar pentru asta. IPhone 12 mai mare vă oferă un upgrade în ceea ce privește display-ul, începând de la 4500 de lei. Este o sumă uriașă de cheltuit, dar încă nu este cea mai mare suma de la Apple. (Amintiți-vă că iPhone 12 Pro și Pro Max sunt încă acolo).

Cu siguranță există o diferență între iPhone 11 și iPhone 12, dar nu trebuie să faceti upgrade dacă ați cumpărat recent un iPhone 11. Dacă aveți un buget, puteți renunța la 5G și puteți gestiona cu un ecran LCD, iPhone 11 este o opțiune bună pentru dvs. Dacă nu aveți o problemă bugetară, doriți un telefon pregătit pentru viitor, un ecran OLED și cel mai recent procesor Apple, aveți iPhone 12 Mini și iPhone 12.