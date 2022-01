Care este ordinea filmelor Harry Potter? Ordinea cronologica a filmelor Harry Potter. Harry Potter, seria de romane fantastice în șapte volume a scriitoarei britanice JK Rowling, a reușit să aibă un mare impact cu adaptările sale cinematografice lansate între 2001-2011. Deși este criticat de un segment semnificativ faptul că filmele sunt deconectate de la cărți; Harry Potter este una dintre seriile cu cele mai mari încasări din toate timpurile la box office. Filmele sale, precum și cărțile sale, au fost adoptate în întreaga lume. Există chiar și cafenele cu tematică Harry Potter în diferite părți ale lumii.

Acest succes face ca seria de filme Harry Potter să fie „atemporală”. Deoarece nu se demodează niciodată, merită chiar urmărit pentru a alina o noapte bruscă de plictiseală. La fel ca toate seriile care sunt o continuare între ele în ceea ce privește intriga, filmele Harry Potter sunt, de asemenea, interconectate. La urma urmei, aceasta nu este o antologie. În afară de asta, are o structură prea complexă pentru a fi urmărită orbește. De exemplu, când începi cu al doilea film, s-ar putea să-ți fie greu să înțelegi evenimentele. Am pregătit pentru tine o listă cronologica a filmelor Harry Potter.

Ordinea filmelor Harry Potter

The Sorcerer’s Stone (2001)

The Chamber of Secrets (2002)

The Prisoner of Azkaban (2004)

The Goblet of Fire (2005)

The Order of the Phoenix (2007)

The Half-Blood Prince (2009)

The Deathly Hallows part 1 (2010)

The Deathly Hallows part 2 (2011)

Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)

Seria a început cu „Harry Potter și piatra filosofală”, care a fost lansata în 2011. În primul film, pe care îl putem numi locul de unde a început totul, Harry Potter a început să-și descopere puterile la grădina zoologică, unde a mers cu rudele sale, familia Dursley. Omulețul, care primește scrisori de la bufnițe, va începe să înfrunte aventurile care i se vor întâmpla după ce va afla că este vrăjitor.

Cu toate acestea, Fantastic Beasts and Where to Find Them, care a fost lansat în 2016, după ce seria originală s-a încheiat, film; Povestește în culisele evenimentelor. Producția, care tratează problemele de la Hogwarts din trecut, poate fi o soluție ideală pentru a urmări mai bine povestea.

Ordinea de vizionare Harry Potter ar trebui să înceapă cu acest film. Pentru că, așa cum am menționat, începutul a tot ce sunt Animalele Fantastice și unde să le găsești? Ascuns în film. Iată întreaga listă de urmărire a lui Harry Potter:

Echipa s-a întors la Hogwarts după ani de zile

Harry Potter 20th Anniversary: ​​​​Return to Hogwarts, în care revedem echipa Harry Potter la Hogwarts, a fost lansat pe platforma HBO Max pe 1 ianuarie. Daniel Radcliffe, Rupert Grint și Emma Watson s-au reunit în episodul special pregătit pentru a sărbători 20 de ani de la debutul lui Harry Potter și Piatra Filosofală .

HBO Max va începe să opereze pe piața romaneasca în acest an. Astfel, vom avea șansa să urmărim în țara noastră episodul special aniversar de 20 de ani din Harry Potter.

Franciza de film Harry Potter, care a prezentat vedete precum Daniel Radcliffe, Rupert Grint și Emma Watson, s-a încheiat în 2011. Cu toate acestea, continuă să fie urmărit și iubit de o mare bază de fani si astăzi. Pe de altă parte, seria Fantastic Beasts continuă cu filme noi.