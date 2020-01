Vrei sa vizionezi filmele Marvel in ordine si nu stii care este ordinea filmelor Marvel? Ei bine ai venit pe articolul care trebuie pentru astazi am sa iti ofer lista completa a filmelor cu evenimentele ce se intampla in mod cronologic, de asemenea vom oferi si informatii despre anii de lansare a filmelor.

Pentru ca suntem si noi fani Marvel pentru astazi am facut aceasta lista citit rapoarte exacte cu informatiile despre filme, asa ca daca doresti sa te uiti pentru priam oara, sau sa revezi filmele Marvel, lista de mai jos te va ajuta cu siguranta pentru a percepe mai bine povestea filmelor.

De asemenea este bine de stiut ca cu Dinsey + te poti uita la aceste filme, cel putin pe majoritatea dintre ele le-am vazut in platforma asa ca aveti unde sa va uitati, la aceste filme in formate foarte bune, totusi din cate stiti platforma de la Disney va fi lansata oficial in Romania in 2021, pana atunci puteti folosi un VPN, sau alte modalitati pentru a vedea filmele. Fara sa o mai lungim foarte mult mai jos aveti listele ce va intereseaza.

Filmele Marvel in ordine cronologica

Această listă conține toate filmele Marvel enumerate cronologic de la The First Avenger pana la Endgame. Avantajele vizionării filmelor în acest fel este că veți putea vedea evenimentele pe măsură ce s-au desfășurat în univers.

Iată ordinea corectă de vizualizare cronologică:

Captain America: The First Avenger (takes place during WWII)

Captain Marvel (takes place in 1995)

Iron Man (takes place in 2010)

Iron Man 2 (takes place after Iron Man)

The Incredible Hulk (time unspecified, pre-Avengers)

Thor (time unspecified, pre-Avengers)

The Avengers (takes place in 2012)

Iron Man 3 (takes place six months after The Avengers)

Thor: Dark World (post-Avengers, pre-Ultron)

Captain America: Winter Soldier (post-Avengers, pre-Ultron)

Guardians of the Galaxy (sometime in 2014)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (after Guardians)

Avengers: Age of Ultron (takes place in 2015)

Ant-Man (takes place in 2015)

Captain America: Civil War (post-Ultron, pre-Infinity War)

Spider-Man: Homecoming (post-Civil War, pre-Infinity War)

Doctor Strange (takes place in 2016)

Black Panther (takes place in 2017)

Thor: Ragnarok (post-Ultron, pre-Infinity War)

Avengers: Infinity War (takes place in 2017)

Ant-Man and The Wasp (ambiguous, but fits nicely between IW and Endgame)

Avengers: Endgame (starts in 2017, finishes in 2022)

Spider-Man: Far From Home (post-Endgame)

In 2020 se vor mai lansa filme precum Black Widow si The Eternals, noi vom actualiza aceasta lista pe masura ce vom fi siguri unde isi au locul fiecare.

Ordinea filmelor Marvel in functie de lansare

Acestea fiind spuse, dacă doriți să vedeți filmele așa cum au fost lansate inițial în cinema, ar trebui să urmați această listă care începe cu Iron Man original în 2008 și continuă până la Endgame și Spider-Man: Far From Home.

FAZA I

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

Marvel’s The Avengers (2012)

FAZA II

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

FAZA III

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

FAZA IV

Black Widow (2020)

The Eternals (2020)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Dr. Strange in the Multiverse of Madness (2021)

Thor: Love and Thunder (2021)

Black Panther 2 (2022)

Cele mai bune filme Marvel

Mai jos aveti lista cu filme Marvel cu notele de pe IMDB, acesta fiind spuse, lista de mai jos va fi in ordinea celor mai bune filme Marvel lansate.