Care sunt cele mai costisitoare si renumite tipuri de marmura

Pentru interioare de lux, dar cu intrebuintari diverse, marmura este un material preferat de designeri si arhitecti din intreaga lume. Datorita calitatilor sale, frumoasa piatra naturala poate fi folosita atat pentru pentru apartamente cat si pentru hoteluri luxoase, de exemplu.

Oferind oricarei incaperi un aspect grandios, si deosebit de rezistenta la zgarieturi, apa si umiditate, marmura are intrebuintari multiple: de la placarea peretilor sau a pardoselilor, pana la blaturi de bucatarie, panouri antistropi, masti pentru seminee sau chiar si masute.

Marmura are mai multe culori si detalii unice, fiecare avand utilizari diferite. Daca iei in calcul sa folosesti acest material in amenajarile tale, trebuie sa stii care sunt cele mai renumite tipuri de marmura dar si costul mare al acestora. Asadar:

Marmura Emperador

Marmura Emperador are un colorit exceptional, avand un ton maro inchis cu nervuri neregulate. Datorita coloritului, poate fi combinata cu materiale care au tonuri diferite. De exemplu, pentru un aspect relaxat, se recomanda combinatia dintre marmura Emperador cu materiale crem. Emperador se remarca prin distinctia si stilul pe care le ofera locurilor unde este instalata. Avand o frumusete fermecatoare, este utilizata de designeri si arhitecti pentru a crea spatii unice.

Marmura White Himalaya

Marmura White Himalaya are nervuri purpurii, gri sau maro pe fundal alb. Designerii de interior recomanda s-o folosesti la pardoseli si panouri de perete, potrivindu-se bine si in bai, cazi de baie sau chiar si blaturi de bucatarie.

Marmura de Carrara

Similara cu White Himalaya, marmura de Carrara este de un alb pur, deoarece nu are alte minerale in compozitie, dar are, totusi, fine nuante gri. Fiind una dintre cele mai renumite tipuri de marmura din Europa, acest tip de piatra a fost folosit nu doar pentru constructii ci si pentru sculpturi. Asta pentru ca este, pe o parte, rezistenta la spargere si fisurare, pe de alta parte, moale si omogena. Daca vrei sa o utilizezi la interior, ia-o in calcul pentru seminee, blaturi de bucatarie, podele sau peretii bailor.

Marmura Calacatta

Mai „dramatica“ decat marmura de Carrara, marmura Calacatta are un ton alb cu venaturi aurii, bej sau gri. Fiind una dintre cele mai valoroase si renumite tipuri de marmura alba, poate aduce un plus de valoare si de eleganta, daca este folosita pentru placari de podele si pereti sau seminee.

Marmura Statuario

O combinatie intre marmura de Carrara si cea de Calacatta, marmura Statuario are nuante subtile de gri combinate cu venaturi albe. Valoarea ridicata a acestui tip de marmura vine de la nuanta deschisa de alb, lucru care o face foarte cautata pentru realizarea de sculpturi. Asta nu inseamna ca nu o poti folosi si in proiecte comerciale si rezidentiale.

Marmura Thassos

Cu o paleta simpla de culori, marmura Thassos este de un alb stralucitor si este ideala pentru ca face orice spatiu sa para mai mare si mai luminos. Se potriveste atat pentru case, cat si pentru hoteluri de lux, avand abilitatea de a iesi in evidenta sau de a completa un design deja existent.

Fie ca esti in cautare de o marmura care sa iasa in evidenta sau de una sensibila, poti gasi mai multe variante pe site-ul piatraonline. Alege marmura potrivita pentru casa ta si integreaz-o intr-un design deja existent sau creeaza un aranjament cu totul nou in jurul ei!