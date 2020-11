Care sunt cele mai importante specificatii ale unui laptop?

Te-ai hotarat sa achizitionezi un laptop si deocamdata stai pe ganduri? Iti intelegem nelinistea, varietatea de oferte si posibilitati este mult prea mare pentru a face o alegere simpla in acest moment. Si nici pe intuitie nu-ti recomandam sa mergi, cel mai bine e sa stii exact pe ce dai banii.

Desigur, ai putea sa mergi in primul magazin si sa ceri mai mute informatii, dar ia aminte: persoana care lucreaza acolo trebuie sa vanda, in primul si-n primul rand. Asdar, iti recomandam sa-ti faci temele inainte. Cea mai buna alegere este intotdeauna cea informata. Iata ce trebuie sa iei in calcul.

Procesorul

Alegerea procesorului (CPU) va determina puterea propriu zisa ca laptopului. Aici depinde foarte mult ce buget si ce necesitati ai. Pentru cei care nu vor sa cheltuie prea mult, vor fi ideale procesoarele mai ieftine de la Intel pentru laptopurile office sau Intel Core i3, i5, i7 cu voltaj scazut daca discutam despre ultraportabile sau laptopuri de business.

Daca tintesti un laptop de gaming si iti doresti si o performanta maxima, un procesor Intel Core i7 sau chiar un i9 va fi alegerea potrivita. Principalul competitor este AMD dar, din cauza eficientei energetice reduse, acestea sunt destul de rare pe laptopuri.

Memoria

Si in cazul acestui aspect va conta foarte mult tipul de activitate pe care il vei intreprinde cu laptopul. Daca ai nevoie de laptop doar pentru a naviga pe internet si pentru folosirea pachetului office, te poti descurca mai mult decat decent cu 4 GB de RAM. Daca vrei sa ai multe taburi deschise si sa rulezi si cateva aplicatii, o alegere mai buna ar fi o memorie de 8 GB.

Daca duci lucrurile ceva mai departe si ai de gand sa intri in zona de gaming sau rulare de programe 3D, vei avea nevoie de cel putin 16 GB. Desigur, exista si posibilitatea cresterii memoriei RAM in functie de nevoi. Poti oricand achizitiona memorii ram si se instaleaza relativ usor.

Ecranul

Discutia aici va merge in doua directii. In primul rand trebuie luata in calcul diagonala ecranului si mai apoi calitatea acestuia. In ceea ce priveste diagonala este bine de stiut ca optiunile variaza de la 10-11 inch pana la cele peste 18 inch. Totusi, cele mai populare sunt cele de 13.3, 15.6 si 17.3. In functie de felul in care vei folosi laptopul vei face si aceasta alegere.

Apoi trebuie sa iei in calcul tipul panoului deoarece tehnologia va influenta calitatea culorilor si unghiurile de vizualizare. Nu uita nici de rezolutie, recomandarea noastra fiind sa alegi Full HD (1920 X 1080). Pe modelele scumpe si foarte scumpe poti chiar avea parte de o rezolutie 4K UHD.

Daca te arunci la rezolutii mai mari, cel mai probabil pentru jocuri, trebuie sa iei in calcul si placa video. Daca vrei sa beneficiezi si de interactiunea directa, fara a folosi un mouse, investeste intr-un model care sa integreze tehnologia touchscreen. Desigur, aceste optiuni presupun costuri aditionale.

Placa video

Acest component este responsabil de felul in care imaginea va fi afisata pe ecran, cum ruleaza continutul multimedia si jocurile. Ai doua optiuni in acest caz: poti opta pentru o placa de video integrata in procesorul sistemului sau una dedicata, cu propria memorie video. In ceea ce priveste a doua optiune, potrivita mai degraba pentru rularea jocurilor si programelor 3D, te sfatuim sa alegi o placa de la producatori de renume precum AMD sau Nvidia.

Acestea sunt cele mai relevante specificatii atunci cand cauti un laptop. Gandeste-te bine la ce il vei folosi si alegerea va veni natural.