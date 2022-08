Care sunt cele mai populare limbaje de programare?

Tehnologia se îmbunătățește în fiecare zi. În spatele acestei dezvoltări se află programele. Datorită programelor care vin în viața noastră în fiecare zi, durata muncii pe care o facem se scurtează și viața noastră este, de asemenea, mai ușoară. În spatele programelor care ne fac viața mai ușoară se află diferite limbaje de programare.

Python își continuă ascensiunea

Dezvăluind limbaje de programare populare bazate pe rezultatele căutării de la diferite cursuri, furnizori și ingineri, TIOBE a enumerat cele mai căutate aplicații din această lună. Potrivit datelor emergente, Python își continuă creșterea. Creștendu-și popularitatea cu încă 2 la sută, Python se află în prezent la un nivel record, cu o cotă de piață de 15,42 la sută.

Python este utilizat pe scară largă în aproape toate domeniile astăzi. Pe de altă parte, C a părăsit primul loc cu o rată de 14,59 la sută și a scăzut pe locul doi. Java este pe locul trei cu 12,40%. Java este urmat de C++ și C#.

Visual Basic, Java Script, Assembly Language, SQL, PHP au fost celelalte limbaje de programare care au completat primele zece locuri. Pe de altă parte, Rust se apropie de top 20, în timp ce Kotlin este din nou în top 30. Noul limbaj de la Google, Carbon, a intrat în indexul TIOBE pe locul 192.

Indexul comunității de programare TIOBE este un indicator al popularității limbajelor de programare. Actualizată lunar, lista este organizată în funcție de numărul de ingineri, cursuri și furnizori terți din întreaga lume.

Motoarele de căutare populare precum Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube și Baidu sunt folosite pentru clasare. Să vă reamintim din nou că indexul TIOBE nu este despre cel mai bun limbaj de programare sau despre limbajul în care sunt scrise cele mai multe linii de cod.

Deci, ce părere aveți despre cele mai populare limbaje de programare? Ne puteți împărtăși opiniile dvs. în secțiunea de comentarii.