Piata telefoanelor mobile android, dar si iOs au fost grav afectata, in T1, adica timestrul 1 al anului 2020 pe primul loc in topul celor mai populare smartphone-uri a fost iPhone 11, urmat de un telefon de la Xiaomi, puteti consulta topul, in imaginea de mai jos.

Studiul a fost publicat de canalys, si ne arata care au fost cele mai frecvente telefoane folosite de catre clienti, primul telefon din top este iPhone 11, care a fost cel mai popular telefon in periada 1 ianuarie – martie, cu peste 18 milioane de unitati vandute.

Dupa cum puteti vedea in imaginea de desuptul acestui paragraf, surpriza consta in faptul ca pe locul 2 nu avem un telefon de la Samsung, si nici Huawei, ci un telefon de la Xiaomi, adica un Redmi Note 8, primul model de la Samsung se afla pe locul 3.

Huawei este in momentul de fata numarul 2 mondial, conform surselor citate, insa nu are nici un model vandut, in lista de mai jos. Acest lucru se intampla datorita sancitunilor date de guvernul american asupra companiei.

In prima parte a anului 2020, vanzarile de smartphone-uri au scazut cu aproximativ 13% din cauza COVID-19, aceasta este o suma uriasa, daca e sa ne raportam la milioanele de telefoane ce nu au mai fost vandute.