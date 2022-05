Care sunt următoarele lansări Marvel în cinematografe? Verifică!

Odată cu sfârșitul pandemiei, calendarul premierelor filmelor se stabilizează în sfârșit. Odată cu lansarea Doctor Strange in the Multiverse of Madness la începutul acestei luni și cu alte câteva premiere MCU confirmate pentru următoarele câteva luni, fanii se întreabă deja cum merge calendarul filmelor Marvel.

Dacă faci parte din grupul de fani care așteaptă cu nerăbdare următoarele lansări Marvel, consultă programul complet al premierelor MCU în cinematografe.

Vezi si: Ordinea filmelor Marvel

Thor: Love and Thunder

Al treilea film cu erou „îl urmărește pe Thor într-o călătorie diferită de orice s-a confruntat vreodată – o căutare a păcii interioare. Retragerea sa este, totuși, întreruptă de asasinul galactic Gorr, care caută dispariția zeilor. Pentru a combate amenințarea, Thor solicită ajutorul Regelui Valchiriei, Korg și fostei iubite Jane Foster, care – spre surprinderea lui Thor – își mânuiește în mod inexplicabil ciocanul magic, dezvăluindu-se Puternicului Thor.”

Data lansării: 8 iulie 2022

Black Panther 2: Wakanda Forever

Continuarea Black Panther va prezenta o altă civilizație secretă, Atlantis. „Wakanda și Atlantis sunt civilizații secrete și avansate, care au abilități militare îmbunătățite, dar decid să se ascundă de restul lumii pentru propria lor siguranță și temerile de lumea exterioară. Wakanda se temea că vor abuza de tehnologia lor, în timp ce Altantis îi era frică de poporul de la suprafaţă pentru a profana naţiunea ta. Tensiunea creşte pe măsură ce cele două naţiuni odată ascunse se ciocnesc”.

Data lansării: 11 noiembrie 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Al treilea film Ant-Man nu și-a dezvăluit încă sinopsisul Marvel, dar știm deja că povestea ar trebui să aducă noi provocări pentru Scott Lang care implică spațiu-timp în tărâmul cuantic – datorită numelui filmului. Paul Rudd, Evangeline Lilly Michael Douglas și Michelle Pfeiffe vor reveni.

Data lansării: 17 februarie 2023

The Marvels – Captain Marvel 2

În The Marvels, viitorul film axat pe personajul lui Brie Larson (Captain Marvel/Carol Danvers), i se va alătura Teyonah Parris, prezentată pentru prima dată ca Monica Rambeau în WandaVision , alături de Iman Vellani.

„Pregătește-te să experimentezi și să zbori mai sus, mai departe și mai repede cu filmul, regizat de Nia DaCosta!”, punctează sinopsisul lansat de studio.

Data lansării: 27 iulie 2023

Gardienii Galaxiei Vol. 3

Al treilea și ultimul film Gardienii Galaxiei nu are nici un rezumat oficial. Cu toate acestea, avem deja câteva indicii despre complot. Regizorul James Gunn a promis că filmul, spre deosebire de primele două, ar trebui să fie mult mai „întunecat”, pe lângă faptul că marchează „sfârșitul acestui grup de Gardieni”.

De asemenea, Thor este de așteptat să se alăture echipei, așa cum sugerează Avengers: Endgame, pentru a-l găsi pe Gamora.

Data lansării: 5 mai 2023

Cei patru fantastici

De când Marvel a cumpărat drepturile pentru Fantastic Four, fanii au speculat cu privire la distribuția posibilă a producției. Potrivit lui Kevin Feige, directorul companiei, filmul este deja în dezvoltare, iar distribuția va fi „o combinație frumoasă de actori veterani și nou-veniți”.

Data lansării: nu a fost încă anunțată, dar se așteaptă ca filmul să fie lansat la sfârșitul anului 2023.