Brandul chinezesc Nubia ZTE, care atrage în special consumatorii tineri, a anunțat un nou set de căști wireless. Căștile Nubia New Sound C1 true wireless contribuie semnificativ la eficiența energetică cu Bluetooth 5.3.

Caracteristici și preț Nubia New Sound C1

Modelul de căști true wireless Nubia New Sound C1 se concentrează pe eficiența energetică cu standardul Bluetooth 5.3 și are o gamă mai largă de acoperire. În timp ce rata de comunicare bidirecțională oferă cu 50% mai multă întârziere decât standardul Bluetooth 5.0, există și un mod în care puteți reduce întârzierea la 60 de milisecunde în jocuri.

Driverele dinamice de 13 mm îmbunătățesc calitatea sunetului, în timp ce la exterior există comenzi tactile. Căștile fără fir Nubia, care sunt rezistente la stropire cu IPX4, oferă până la 8 ore de utilizare cu o singură încărcare. Cutia cu capacitate de 400 mAh poate contribui cu 32 de ore în plus. Cu încărcare rapidă, 1,5 ore de utilizare pot fi realizate într-un timp scurt. Modelul Nubia New Sound C1 are un preț de 25 USD.