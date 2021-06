Cat costa schimbul de ulei? – Posesorii de masini stiu deja ca la o anumita perioada de timp vor fi nevoiti sa schimbe uleiul de motor. Operatiunea e simpla, se poate face in orice service autorizat si nu costa foarte mult. Uleiul de motor mentine motorul in stare buna, ii sporeste durata de viata, avand un rol foarte important: este lubrifiant. Cand ne deplasam cu masina motorul se incalzeste, iar acest ulei de motor raceste componentele motorului, elimina reziduurile ramase dupa ardere si etanseizeaza componentele din care e format. Se mai adauga protectia anti-coroziva, cea de curatare rapida. Lubrifiantul si tipul de ulei potrivit pentru masina se afla foarte usor discutand cu producatorul sau consultand cartea tehnica a masinii. Nu folositi niciodata alt tip de ulei de motor destinat altor modele sau branduri.

Schimbarea uleiului de motor se realizeaza in timpul reviziei. Daca s-au parcurs deja peste 10.000 de km sau 15.000 de km atunci e cazul sa schimbati uleiul. Unii producatori recomanda schimbarea uleiului in fiecare an, daca folosim masina foarte des si la drumuri lungi. Afli pe loc tot ce tine de cost schimb de ulei si de procedurile pe care le va face mecanicul din service pentru a inlocui uleiul, ai si preturile afisate de multe ori.

Dar pana la calcularea unui cost schimb de ulei trebuie sa stii cand anume sa mergi cu masina in service pentru schimbul de ulei. Primul semn e martorul luminos care semnalizeaza o problema la uleiul de motor. Cand e pe galben deja te poti programa la un service si mai poti circula o vreme, cand e rosu mergi imediat la service pentru ca motorul va avea de suferit.

Daca nivelul uleiului de motor a scazut din cauza motorului si a deplasarilor trebuie sa il completam sau sa il schimbam complet. Zgomotele nefiresti la motor indica si ele probleme cu uleiul de motor, apare frecarea pentru ca uleiul si-a pierdut din proprietati.

Cum afli care ar fi un cost schimb de ulei?

Odata ajuns in service poti intreba imediat mecanicii de acolo despre tot ce tine de cost schimb de ulei. Pretul litrului de ulei de motor incepe de la 10-20 de ron, dar vei avea nevoie de mai multi litri pentru masina, in functie de valorile trecute de producator si de motor. Se ajunge usor la 200 de ron-300 de ron in functie de dimensiunea motorului si de service. Conteaza si ce ulei pui la masina, daca vrei ulei de la branduri mari si premium si ai si masina scumpa te va costa foarte mult doar uleiul de motor. Cu cat avem capacitate mai mare in privinta motorului, cu atat vom plati mai mult. In schimbul de ulei intra desigur si schimbarea filtrului, durata operatiunii e de jumatate de ora. Depinde mult si de mecanic si de firma unde mergi, dar si de producatorul masinii si de recomandarile sale.

Costurile schimbului de ulei pot sa fie mai mici daca poti sa folosesti si ulei mai ieftin si gasesti un service cu preturi bune legate de manopera. Evita sa schimbi singur uleiul in fata blocului pentru ca vei strica motorul si vei ajunge mai mult ca sigur in service cu probleme grave de functionare a masinii, vei da bani si pe piesele uzate prea tare din cauza lipsei unui lubrifiant. Economisesti bani si timp mergand de prima data la un service cu experienta si solicitand un schimb de ulei de motor si de filtru impreuna cu o revizie realizata corect si rapid.