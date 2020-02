Cat costa seria Galaxy Note 10 in Romania?

Cat costa Galaxy Note 10 in Romania. Merita sau nu cumparat acest telefon? Putem spune ca da, acest telefon este foarte perforamnt si face poze extrem de bune, in acest articol vom vorbi despre pretul seriei Galaxy Note 10 in Romania dar si despre specificatiile si caracteristicile acestui telefon.

Producatorul sud coreean, care este lider modial pe piata telefoanelor mobile in 2019, a lansat recent Galaxy Note 10, telefon despre care se discuta foarte mult zilele acestea.

Telefonul este disponibi la pe eMAG, iar pretul de pornire este de 4.499 lei pentru Note 10 cu 8GB de RAM și 256GB memorie internă și poate ajunge până la 5.699 lei pentru modelul Note 10 Plus cu 12GB de RAM și 512GB spațiu de stocare.

Preturile de mai sus sunt cele de pornire, cu timpul telefonul va costa mai putin, deci practic trebuie sa fiti foarte atenti si sa urmariti ofertele.

Galaxy Note 10 Specificatii

Specificatie Note 10 + Note 10 Sistem de operare Android 9 Pie

One UI 1.5 Android 9 Pie

One UI 1.5 Display 6.8-inch Dynamic AMOLED

3040×1440, HDR10+ 6.3-inch Dynamic AMOLED

2280×1080, HDR10+ Procesor Snapdragon 855 Snapdragon 855 Memorie 12GB 8GB Stocare 256/512GB 256GB Camera 1 Spate 12MP, f/1.5-2.4, OIS, 77° FoV 12MP, f/1.5-2.4, OIS, 77° FoV Camera 2 Spate 16MP, f/2.2, 123° FoV 16MP, f/2.2, 123° FoV Camera 3 Spate 12MP, f/2.1, OIS, 45° FoV 12MP, f/2.1, OIS, 45° FoV Camera 4 Spate VGA DepthVision

f/1.4, 72° FoV n/a Camera Frontala 10MP, f/2.2, 80° FoV

auto focus 10MP, f/2.2, 80° FoV

auto focus Bateria 4300mAh

45W wired

15W wireless 3500mAh

25W wired

12W wireless

Da, intr-adevar pretul este piperat, insa si specificatiile sunt pe masura, de asemenea design-ul este unul premium si interesant. Vine intr-o varietate de culori foarte frumoase, mai multe despre aceste doua telefoane puteti citi in acest articol.