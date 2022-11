Cât de bun este serialul Wednesday? Merită noul serial fantasy de la Netflix să fie văzut?

Netflix a fost întotdeauna în căutarea acelui mare succes fantasy, o franciză care să concureze cu Harry Potter, Stăpânul inelelor sau Game of Thrones. Cu toate acestea, încercările anterioare precum Fate: The Winx Saga, The Witcher sau Cursed – The Chosen au eșuat la scurt timp după lansare, au avut o durată scurtă de viață sau au fost afectate de haosul din spatele scenei. Acum, Netflix marchează premiera unui alt nou serial fantasy – dar va face totul cum trebuie de data aceasta? Puteți afla în recenzia noastră fără spoilere de mai jos.

Reclama

Despre ce este vorba în Wednesday?

Universul familiei Addams este sursa personajului lui Wednesday. Acesta include benzile desenate, serialul (de animație) și cele două filme ale lui Barry Sonnenfeld, Familia Addams și Familia Addams din anii ’90. Familia Addams se caracterizează prin dragostea sa pentru tot ceea ce este morbid, întunecat și înfricoșător. Familia este formată din Morticia și Gomez, Pugsley și Wednesday.

După ce Wednesday are de-a face cu bătăușii fratelui, este exmatriculată. Drept urmare, eleva este trimisă la Academia Nevermore – un internat pentru tineri cu puteri speciale. Acolo, Wednesday nu numai că învață să își controleze propriile abilități, dar trebuie să rezolve și o crimă și să se confrunte cu forțe întunecate.

Ce este atât de bun la serialul Wednesday?

Wednesday investighează crimele într-o manieră asemănătoare cu cea a lui Sherlock Holmes, rezultând un serial interesant. Cu toate acestea, adevăratul punct culminant al serialului este Jenna Ortega. Vedeta din You Season 2, Scream și X ar putea avea un moment de strălucire în lumina reflectoarelor cu acest rol. Actrița realizează momente de comedie excelente din personajul principal cinic, lipsit de emoții, dar extrem de competent. Și dacă Wednesday este un fel de Sherlock, atunci trebuie să existe și un Watson: acest rol este preluat de Eiskalte Händchen (mâna umblătoare).

Care sunt punctele slabe ale serialului Wednesday?

Motivul pentru care nu am menționat acest lucru mai devreme nu este o coincidență: renumitul regizor Tim Burton (care a realizat Edward Scissorhands) a regizat primele 4 episoade și, prin urmare, a fost în mare măsură responsabil pentru impresiile primului sezon. Cu toate acestea, abia dacă se observă acest lucru. Wednesday, la fel ca multe alte produse geniale ale Netflix, pare finalizat în grabă, probabil din cauza lipsei de timp și de buget pentru a produce o lume fantastică profundă și expansivă. Mai ales pentru un regizor atent la detalii precum Tim Burton.