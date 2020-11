Cat de importante sunt review-urile pentru baruri, cafenele si restaurante?

In contextul actual, cand functionarea barurilor, a cafenelelor si a restaurantelor este incerta, review-urile clientilor au un rol foarte important in alegerea locului unde iesim în oras sau unde comandam, online, mancare si bauturi. Afla, din randurile urmatoare, cum influenteaza review-urile activitatea din sectorul HORECA:

Review-urile pozitive cresc numarul clientilor din locatii

Dacă barul cafeneaua sau restaurantul tau inregistreaza comentarii favorabile pe platformele de social media si pe site-urile de review-uri, ai mari sanse ca numarul clientilor sa creasca semnificativ. Se spune ca un client multumit aduce alti zece. In online, lucrurile stau la fel: peste 60% dintre oaspetii potentiali urmaresc recenziile despre restaurante și cafenele, iar 40% pe comentariile pe care le citesc pe diverse site-uri. Aceasta realitate ii determina pe patronii si proprietarii de locatii horeca sa urmareasca atent review-urile si sa investeasca in prezenta din mediul online, prin campanii de promovare, crearea de site-uri si strategii de optimizare SEO.

O atentie deosebita trebuie acordata clientilor fideli, care pot imbunatati peceptia generala asupra unei locatii, daca posteaza parerile lor pe net. De aceea, uneori, este de ajuns sa-i rogi sa faca acest lucru. Creeaza si o rubrica speciala pe site-ul propriu, sub forma unui chestionar online, astfel le va fi mai usor sa posteze comentarii. Eventual, incurajeaza-i cu discounturi pentru vizitele viitoare, ca sa primesti mai multe opinii.

Review-urile negative scad volumul de comenzi

Cum bine stim cu totii, viata noastra s-a mutat aproape in intregime in mediul online. Acolo lucram, de acolo luam informatii, divertisment, muzica, si, nu in ultimul rand, mancare. In acest an, volumul comenzilor online a crescut in medie cu 60%, iar in orase si municipii a inregistrat valori chiar si de doua ori mai mari. Oamenii au devenit tot mai pretentiosi si au asteptari de calitate si diversitate de la furnizorii de mancare si bauturi.

Ofertele din baruri, cafenele si restaurante s-au adaptat pentru mediul virtual si multe localuri functioneaza, aproape in exclusivitate, prin platformele de comenzi online. De exemplu, cei din Galati pot comanda mancare acasa sau la birou de la peste 20 de ofertanti, asa ca, existenta unor comentarii negative scade dramatic sansele unui furnizor de a fi ales pentru plasarea unei comenzi.

O firma care activeaza in acest domeniu trebuie sa acorde o atentie tot mai mare feedbackului de la clienti si sa aloce timp si oameni pentru preluarea si rezolvarea reclamatiilor, ca sa nu-si agraveze reputatia in online.

Review-urile sunt metode de comunicare cu clientii

Abordeaza review-urile ca pe o forma de dialog, pentru ca ele te ajuta sa tii legatura, in timp real, cu clientii tai. Nu ignora comentariile si raspunde oamenilor care si-au facut timp sa exprime in scris pareri despre afacerea ta. Nimanui nu-i place sa fie trecut cu vederea, ba, dimpotriva! Asa e si in cazul clientilor care vor atentie si apreciaza atunci cand parerile lor conteaza.

Este necesar sa raspunzi la review-uri negative, sa explici situatiile aparute si sa profiti de orice intamplare pentru a-ti prezinti localul pe care il reprezinti. Pe de alta parte, chiar un comentariu negativ, daca este insotit de un raspuns sincer si convingator, iti poate aduce clienti noi, care apreciaza transparenta si implicarea ta.

Este evident că review-urile sunt foarte importante pentru baruri, cafenele și restaurante. Ele trebuie urmarite cu atentie, pentru ca sunt reale oportunitati de evaluare a propriei afaceri dar si de identificare a locatiilor interesante, pe baza experientei altor clienti.