Cât de mult va urca Shiba Inu în 2021? 

Ai putea crede că un câine din această rasă de vânătoare din Japonia va purta numele unei criptomonede? Iată că se poate, piaţa cripto monedelor nu numai că este într-o ascensiune constantă lună de lună dar vine şi cu idei inedite de marketing. Să foloseşti un câine frumos pentru a-l pune pe o cripto monedă este fără îndoială un plus de atenţie pe care moneda o are din partea unui posibil cumpărător.

Și da..toate acestea au pornit de la Elon Musk și suportul sau nebun oferit primului meme coin, DogeCoin. Din acest punct de vedere este cumva normal să îţi pui această întrebare, va urca Shiba Inu în acest an? Vom vedea în rândurile următoare care sunt auspiciile de creştere a acestei criptomonede astfel încât să poţi lua cea mai bună decizie în ceea ce o priveşte.

Fluctuaţiile recente ale preţului

Dacă eşti jucător atunci un bonus fără depunere te va ajuta să cunoşti mai bine oferta unei platforme online şi de ce nu să înregistrezi şi câştigurile dorite. Tot ideea de câştig financiar te îndeamnă să achiziţionezi moneda cripto Shiba Inu însă vrei să faci acest lucru bazându-te pe date reale, nu pe noroc, că în cazul jocurilor care îi poartă numele.

Pentru a face profituri frumoase poți opta să investeşti iar Shiba Inu, dar trebuie să fii foarte atent. Moneda este volatilă şi poate creşte rapid aşa cum a făcut-o în 11 zile de 2000x sau poate scădea şi mai mult. Nu uita că nu trebuie să investeşti bani pe care nu îţi permiţi să îi pierzi!

Shiba Inu a apărut pe piaţa cripto acum un an de zile ca urmare a popularităţii unei alte criptomonede, Dogecoin. Deşi la acea vreme Dogecoin a fost lansată mai mult în glumă ca o ripostă hilară la ascensiunea fulminantă a Bitcoin, succesul înregistrat pe piaţa financiară a făcut că ceea ce a debutat ca şi o glumă să fie tranzacţionata în milioane de exemplare, ceea ce justifică pe deplin apariţia Shiba Inu.

La fel ca şi predecesoarea sa, Shiba Inu a crescut de 12,000% în ultimul an, ocupând în acest moment o cotă de piaţă estimată la 8,5 MILIARDE de dolari. Reţine ca în momentul în care a fost scris articolul moneda a fluctuat major, odată ce Vitalik Buterin a ars mai bine de jumătate din numărul lor total de circulaţie. Făcând asta, va ajuta moneda să-şi crească valoarea din moment ce numărul aflat în circulaţie a scăzut destul de mult. Şi asta nu e tot! Vitalik a donat toate monedele către India pentru a îi ajuta în lupta anti-covid iar restul de 10% îi va oferi unor asociaţii caritabile.

Ca orice piaţă şi cea a criptomonedelor depinde de cerere şi ofertă, deci numai acestea două vor contribui decisiv la fluctuaţia viitoare a ofertei. Vestea bună este că Shiba Inu este listata pe Binance & Crypto, fapt care a eliminat problema comisioanelor plătite pe Uniswap, comisioane care se ridicau undeva la 50 de EURO, indiferent dacă cumpărai Shiba Inu de 5 EURO sau de 2000.

*În momentul actual se semnează petiţii că Shiba să fie listata inclusiv pe RobinHood şi există zvonuri legate de faptul că Shiba ar putea să colaboreze cu Amazon, lucru care ar putea face moneda să explodeze însă..nimic nu este sigur, aşa că fii cu ochii în patru!

Cât de mult va urca Shiba Inu în 2021?

Este evident că toată lumea îşi doreşte să investească în aceste criptomonede astfel încât să aibă siguranţa unor profituri substanţiale într-un viitor nu prea îndepărtat. Trebuie să ştii încă de la început că o investiţie într-o cripto monedă ca şi Shiba Inu este una extrem de volatilă, la fel cum este şi piaţa care tranzacţionează criptomonede.

Din acest punct de vedere nu poţi avea o predictibilitate care să îţi spună că peste 2 sau 3 luni o monedă Shiba Inu va valora X dolari, însă există specialişti în această piaţă care au avansat deja o valoare care se preconizează că va fi atinsă la sfârşitul acestui an. Valoarea estimată este cea de 0,000191 dolari per unitate Shiba Inu şi dacă sfârşitul anului va aduce această valoare te poţi considera inspirat în cumpărarea acesteia, pentru simplul fapt că la acest moment este tranzacționată la o valoare de 0,000019 de dolari/unitate.

Entuziaştii apreciază chiar că valoarea la sfârşitul anului 2021 a unei unităţi Shiba Inu se va situa la 0,1 dolar, ceea ce este un pronostic fenomenal dacă se va şi realiza. Rămâi însă sceptic că inventatorul acesteia, cunoscut doar sub numele de Ryoshi, care spune că moneda are ca scop avansarea treptată în valoare, evitând fluctuaţii majore precum cele înregistrate de Bitcoin. Cât de mult va urca Shiba Inu până la finele acestui an nimeni nu poate ştii cu siguranţă însă istoria recentă a pieţei cripto ne arată că de la lansarea unei astfel de monede se înregistrează constant o creştere valorică, singura necunoscută fiind cuantumul său.

Cât de mult va dura prăbuşirea recentă a marketului cripto?

Dacă până nu demult criptomonedele erau acceptate ca variante viabile de plată, iată că în ultima vreme se constată o reticenţă generală în a mai tranzacţiona. A fost de ajuns ca Elon Musk să anunţe că Tesla nu mai accepta Bitcoin ca mijloc de plată și China să baneze Bitcoin pentru a determina moneda sa scadă drastic. Explicaţia lui a fost că face acest lucru pentru a reduce impactul asupra mediului însă se pare că ar fi vorba doar despre intenţia de a manipula această piaţă în avantajul său.

Cât este adevăr şi cât minciună nu vom ştii cu adevărat niciodată, însă este cert faptul că la acest moment toate criptomonedele se află în scădere valorică. Cât de mult va dura acest trend nu se poate ştii cu siguranţă şi în acelaşi mod nu se poate estima cât de sus va urca Shiba Inu în 2021. Considerată „asasinul” Dogecoin, Shiba Inu este cumpărat în acest moment ca o oportunitate pe piaţa cripto, deci în cele din urmă numai flerul investiţional de care dai dovadă te poate sfătui să cumperi sau nu aceasta criptomonedă.

*Piaţa se poate prăbuşi şi mai mult, iar acest lucru poate dura de la câteva zile, la săptămâni sau chiar luni. Însă…nu te panica, “it’s sale time!” Foarte mulţi specialişti spun că este momentul perfect să cumperi şi să aştepţi revenirea pieţei pentru a face profituri frumoase.

Concluzie

Criptomonedele atrag în principal pentru independenţa lor faţă de orice sistem financiar obtuz, dar şi pentru faptul că reprezintă la un moment dat şi un minunat mod de economisire. Cât de mult va creşte Shiba Inu în acest an se preconizează doar, însă aceasta monedă este sub impactul volatilităţii de care piaţa care le tranzacţionează dă dovadă. În final, nu investi mai mult decât îţi poţi permite să pierzi şi urmăreşte cu atenţie această piaţă extrem de interesantă. Succes!