Cât te costă să îți faci un magazin online? Ghid complet

Ai încercat vreodată să afli cât te-ar costa să lansezi un magazin online? Cel mai des, răspunsul pe care îl primești este: depinde. Și deși este corect, nu te ajută prea mult când vrei să-ți faci un buget realist.

În realitate, sunt câteva costuri clare pe care le are aproape orice magazin online. De la platformă și găzduire, până la design, funcționalități și promovare. Dacă te interesează și partea de vizibilitate în Google, îți recomand SMO (SEO Magazin Online) unde găsești servicii de SEO dedicate exclusiv magazinelor online.

În rândurile următoare îți arăt din ce e compus bugetul, doar exemple reale și explicații clare, ca să știi la ce să te aștepți.

Costuri inițiale: Ce plătești ca să pornești?

Primul lucru de care ai nevoie este un domeniu și un hosting.

Domeniul (adică adresa site-ului) costă în general între 10 și 15 euro pe an. Dacă alegi un .ro, prețul e în jur de 50 de lei/an.

Hostingul, adică spațiul unde stă site-ul, variază mai mult. Pentru început, un pachet decent costă cam 20-30 lei/lună. Dacă alegi Shopify, nu ai nevoie de hosting separat – totul e inclus în abonament.

Apoi trebuie să decizi pe ce platformă îți faci magazinul.

Shopify este simplu, rapid și vine cu tot ce ai nevoie, dar costă de la 39$/lună.

WooCommerce este gratuit, dar ai nevoie de hosting, update-uri, mentenanță.

Dacă vrei ceva personalizat, făcut de la zero, intri în zona de „custom” și bugetul poate să urce serios – vorbim de mii de euro doar pentru dezvoltare.

Design-ul e următorul pas. Îl poți face singur, cu o temă predefinită, sau poți lucra cu cineva. O temă premium costă între 50 și 200 de dolari. Dacă vrei un design personalizat, făcut de un freelancer, prețul începe de la 300–500 euro. Iar dacă apelezi la o agenție cu experiență, să te ajute cap-coadă, te poți aștepta la un cost de 2000–3000 euro sau mai mult, în funcție de complexitate.

Ca să îți faci o idee mai clară, uite trei exemple:

Variantă low-cost: WooCommerce + domeniu + hosting ieftin + temă gratuită → în jur de 100 euro la început (dacă îl faci tu)

Variantă de buget: Shopify + temă plătită + design custom simplu → în jur de 1000 euro

Variantă premium: magazin făcut de o agenție de web design + design personalizat + setup complet → de la 2000–3000 euro în sus

Important e să alegi ceva care se potrivește cu ce vrei să vinzi și cât de mult ești dispus să te implici în partea tehnică.

Costuri ascunse sau mai puțin evidente

Pe lângă cheltuielile de bază, mai apar și costuri pe care mulți nu le iau în calcul la început. Nu sunt uriașe, dar se adună.

Certificatul SSL – este acel „https” din fața site-ului. Îți oferă securitate și încredere. Unele firme de hosting îl oferă gratuit. Alteori, te poate costa 10–50 euro/an, în funcție de tip.

Mentenanța – dacă folosești WooCommerce, ai nevoie de actualizări regulate. Pluginuri, teme, backup-uri, securitate. Le poți face tu, dar dacă nu te pricepi, vei apela la cineva. Mentenanța tehnică poate costa de la 100 lei/lună, în funcție de ce ai nevoie.

Teme premium sau aplicații extra – o temă de calitate, cu opțiuni mai avansate, costă în general 50–200 euro. Pe Shopify, multe aplicații utile vin cu abonament lunar: upsell, recenzii, bannere promo etc. Un magazin care vrea să vândă eficient ajunge ușor la 20–50$/lună doar din aplicații.

Costuri administrative – dacă vinzi legal, ai nevoie de o firmă. SRL-ul presupune contabilitate, soft de facturare, semnătură electronică. Aici intri în alt tip de cheltuieli:

contabilitate: de la 200 lei/lună în sus

semnătură digitală: 150–200 lei pe an

soft de facturare: între 0 și 100 lei/lună (unele sunt gratuite)

Toate astea nu te dau peste cap, dar pot face diferența între un magazin „funcțional” și unul „funcțional și legal”.

Marketingul nu este opțional

Un magazin online fără trafic nu vinde. Indiferent cât de bine arată sau cât de rapid funcționează, dacă nu ajunge nimeni pe site, rezultatele nu apar.

Aici intervine partea de marketing, un cost pe care mulți îl subestimează la început. Fie că vorbim despre SEO, reclame plătite sau prezență în social media, este nevoie de o strategie clară și de un buget alocat.

Inclusiv un buget redus poate face diferența. De exemplu, un antreprenor care a investit 150 euro/lună într-o combinație simplă de reclame Facebook și articole SEO locale a început să vadă primele comenzi după doar câteva săptămâni.

Bugetele minime diferă în funcție de nișă. Dar ca idee:

SEO de bază: de la 500–1500 euro/lună

Facebook Ads / Google Ads: de la 150–500 euro/lună

Creare conținut / social media: depinde cât faci tu și cât delegi

Nu trebuie să investești în toate deodată. Dar trebuie să alegi o direcție și să o menții. Altfel, magazinul rămâne doar o vitrină goală.

Cât costă să întreții magazinul după lansare?

După lansare, magazinul online continuă să genereze costuri. Sunt mici, dar constante.

Hosting-ul pentru WooCommerce începe de la 20–30 lei/lună

Shopify are abonamentul propriu – de la 39$/lună

Aplicațiile și pluginurile utile adaugă 10–50$/lună

Mentenanța tehnică – dacă nu e gestionată intern, trebuie externalizată (începând cu 100 lei/lună)

Pe măsură ce magazinul crește, pot apărea și alte nevoi: upgrade-uri, funcționalități noi, integrări externe. Acestea vin cu un cost suplimentar, dar sunt firești într-un proces de dezvoltare.

Multe magazine eșuează nu pentru că n-au potențial, ci pentru că nu sunt întreținute. Lipsa actualizărilor, problemele tehnice sau lipsa de conținut pot transforma un proiect promițător într-un site abandonat.

Întreținerea regulată e cea care face diferența între un magazin care vinde constant și unul care rămâne în urmă.

Concluzie: Merită investiția?

Un magazin online poate fi lansat cu un buget de pornire între 100 și 3000+ euro, în funcție de platformă, design, funcționalități și cât de mult se externalizează procesul. La acest buget inițial se adaugă costuri recurente și investiții în marketing.

Pentru cineva aflat la început, o variantă simplă și scalabilă e cea mai sigură alegere. Este mai eficient să testezi o idee cu buget redus, apoi să reinvestești în funcție de rezultate, decât să pornești direct cu o platformă complexă și scumpă.

Concluzia e simplă: magazinul online merită investiția doar dacă există o strategie realistă în spate. Nu este nevoie de mii de euro de la început, ci de consecvență, adaptare și un plan de creștere.