Cât va costa PlayStation 6?

Sony şi-a programat deja următoarea consolă de sufragerie în calendar: producţia PlayStation 6 ar urma să pornească la mijlocul lui 2027, iar lansarea — undeva între ultimele luni din 2027 şi începutul lui 2028. Nu e clar dacă aceste date vor rămâne definitive, dar se încadrează în ciclul de viaţă de 7–8 ani al generaţiilor consolelor.

Chiar şi după PS5 Pro, PC-urile cu plăci grafice next-gen au rămas totuşi cu un avantaj de performanţă, iar asta pare să fi grăbit planurile Sony. Conform leak-urilor de pe canalul de YouTube Moore’s Law is Dead — loc cunoscut pentru informaţii destul de verificate până acum — preţul de pornire al PS6 s-ar situa între 500 şi 600 dolari. La prima vedere, destul de competitiv pentru un hardware de nivel „profesional”, însă destul de… serios pentru buzunarul celor care abia au trecut pe PS5 Pro.

Pe de altă parte, Sony nu doar că bogăţeşte oferta de consolă de living, ci revine şi în zona de portabile. Se pare că, lansată cam în același interval cu PS6, o nouă consolă handheld va costa între 400 şi 500 dolari, ţintind direct viitoarele modele Nintendo. Deocamdată nu ştim ce specificaţii exacte va avea, dar ar fi interesant de văzut cum se va descurca la autonomie şi răcire.

Deşi estimările par rezonabile, rămâne să vedem dacă Sony va respecta aceste cifre sau dacă, prin inflaţie şi costuri de producţie, preţurile vor suferi ajustări până la debut. Până când va confirma oficial, ne bazăm pe aceste leak-uri şi pe istoricul canalului care le-a dat publicităţii.

Aşa că, deocamdată, fixăm în minte intervalele de preţuri — 500–600 USD pentru consola de casă şi 400–500 USD pentru handheld — şi ne pregătim pentru următoarea rundă de zvonuri… şi, cel mai probabil, pentru un nou val de comenzi pre-order.