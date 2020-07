Cateva informatii despre distributia serialului Cursed

Maine, 17 iulie, un nou serial va fi difuzat pe Netflix, Cursed. Actrita principala a serialului este actrita Katherine Langford. Serialul, bazat pe un roman apartinand lui Frank Miller si Tom Wheeler reimagineaza legenda regelui Arthur, concentrandu-se asupra lui Nimue. Insa care sunt actorii care fac parte din distributia acestui serial ? Va spunem noi chiar acum.

Katherine Langford este Nimue. Cei care nu au auzit inca de Katherine Langford trebuie sa stie ca actrita este originara din Australia si s-a facut cunoscuta datorita rolului lui Hannah Baker din serialul 13 Reasons Why.

Devon Terrel este Arthur. Devon Terrel nu este un actor atat de cunoscut. Interpretul lui Arthur are 27 de ani. S-a nascut in California insa a copilarit in Australia. Primul rol primit a fost in serialul Codes of Conduct, serial HBO care ina nu a fost niciodata difuzat. Abia in 2016 reuseste sa se faca cunoscut interpretand rolul lui Barack Obama in Barry.

Gustaf Skarsgård este Merlin. Originar din Suedia, este fiul lui Stellan Skarsgård si fratele lui Alexander Skarsgård (True Blood, Big Little Lies). Il mai putem vedea in serialul Vikings interpretand rolul lui Floki.

Shalom Brune- Franklin este Igraine. Actrita in varsta de 26 de ani s-a facut cunoscuta datorita serialului australian Doctor, Doctor. A mai jucat si in serialul Bad Mothers.