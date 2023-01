Fiecare antreprenor, fie ca este la inceput de drum, fie ca deja este un om de business cu experienta, are nevoie de un contabil. In primul rand, acesta garanteaza o reprezentare legala a firmei in fata legii si te poate ajuta sa cresti profitul companiei, astfel incat firma sa ajunga la potentialul maxim.

Asadar, o firma contabilitate Constanta joaca un rol deosebit de important pentru afacerea ta, inca de la primele incasari. In era in care traim, atunci cand ne referim la contabilitate, vorbim despre servicii la indemana, de care ai parte oricand si de oriunde, care sa simplifice viata unui antreprenor.

In trecut, conceptia asupra contabilitatii nu arata in acest fel, dimpotriva, acest serviciu ii obliga pe oameni sa parcurga zeci de drumuri la biroul contabilului, sa depinda de programul acestuia, sa se “lupe” cu un teanc de documente etc.

Insa acum, gratie progresului tehnologic din ultimii ani, poti apela la o firma de contabilitate din Constanta, care functioneaza pe un sistem digitalizat, cu ajutorul caruia iti poate oferi servicii in mediul online. Acestea pot fi accesate oricand si de oriunde, fiind necesara doar o conexiune stabila la internet si un telefon, tableta sau laptop.

Servicii complete de care poti beneficia in mediul online

Expertii contabili iti ofera contabilitate financiara: jurnal TVA, registre contabile obligatorii, bilant si balanta. Pe langa acestea, specialistii realizeaza si depun in fiecare luna declaratii pentru taxe si impozite, inregistreaza documentele de salarizare si mentin relatia cu Revisal si ITM.

Realizarea rapoartelor de management – poti sa obtii oricand informatii importante precum venituri, cheltuieli, profit, facturi neincasate, facturi de plata si arhiva electronica cu toate documentele contabile ale firmei. Toate acestea sunt disponibile in aplicatia mobila sau in portalul web si pot fi accesate oricand si de oriunde, fara sa mai fie nevoie sa te deplasezi la firma de contabiltiate din Constanta.

Integrari si optimizari cu diverse softuri operationale – de gestiune, facturare, de vanzare. Acestea sunt incluse in abonamentul lunar, astfel incat sa nu mai fie nevoie sa platesti in plus pentru softuri separate.

Consultanta si reprezentare incluse in abonamentul lunar, care iti vor fi de folos in caz de control. Peste 65 de experti contabili CECCAR iti stau la dispozitie pentru orice informatie, depun declaratiile si te informeaza despre termene, conditii si obligatii.

Cum te ajuta toate aceste beneficii?

Odata ce colaborezi cu o firma de contabilitate din Constanta care ofera servicii in mediul online, ai garantia ca singurele tale preocupari sunt cele care tin de antreprenoriat, iar de restul se ocupa expertii contabili.

Fara griji si stres in plus, bani cheltuiti inutil si timp pierdut pe drum! In mediul digital, ai totul la indemana, la doar cateva click-uri distanta. In aplicatie sau in portalul web, ai acces la documente, softuri, suport si consultanta. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa alegi o firma contabilitate Constanta cu prestigiu, asa cum este Keez, care tine pasul cu progresul tehnologic si poate sa iti ofere servicii de calitate in mediul online. Pune-ti increderea in cei mai buni oameni din domeniu, iar expertiza contabila isi va spune cuvantul!