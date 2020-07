Cauti un vestiar metalic pentru articole sportive? Iata cum sa alegi modelul potrivit!

Daca ai facut sport o perioada indelungata de timp, atunci stii cat spatiu poate ocupa echipamentul sportiv. Mingi, imbracaminte, incaltaminte, casti, manusi, palete, rachete sau chiar crose sunt doar cateva dintre lucrurile pe care trebuie sa le depozitezi in cele mai bune conditii. Pentru a pastra intreg echipamentul sportiv in siguranta, un vestiar metalic este solutia optima.

Vestiarele metalice pot fi de forma casetelor, astfel incat orice sala de fitness poate oferi clientilor posibilitatea de a-si depozita geanta cu echipament de schimb. In cazul in care urmaresti o functionalitate specifica, te poti orienta catre un model de vestiar metalic cu bara pentru umerase, cu fante de aerisire in partea superioara sau cu bancuta.

Siguranta echipamentului sportiv

Atunci cand este ales modelul potrivit, un vestiar metalic poate oferi cel mai bun raport calitate-pret. Aceste piese de mobilier nu ocupa foarte mult spatiu, astfel incat vor fi varianta ideala atat pentru scoli, cat si pentru centrele sportive. Astfel, vei reusi sa acomodezi un numar foarte mare de jucatori, spectatori, clienti sau elevi, iar vestiarele metalice vor indeplini toate cerintele de depozitare simplu si in cel mai eficient mod cu putinta.

Vestiar metalic sportiv

Atunci cand cauti un model de vestiar metalic care sa fie potrivit pentru un sport anume, intra pe Viamond.ro! Oferta cuprinzatoare a acestui furnizor acopera absolut toate cerintele si necesitatile din lumea sportului. Fie ca vrei sa depozitezi echipamentul de hochei sau pe cel de fotbal, catalogul Viamond iti va oferi solutia potrivita atat din punct de vedere al functionalitatii, cat si din perspectiva pretului.

Livrarea este un detaliu foarte important in cazul pieselor mari de mobilier, asadar Viamond iti va aduce gratuit orice vestiar metalic sau bancuta de vestiar pentru care ai optat. In plus, trebuie sa stii ca piesele deja asamblate sunt mai robuste, oferind o durabilitate mai mare. Otelul de calitate superioara din care sunt confectionate aceste piese de mobilier confera siguranta de care fiecare sportiv si client de sala de fitness au nevoie. Mai mult decat atat, siguranta poate fi sporita alegand unul dintre modelele cu incuietoare speciala.

De multe ori, designul este principalul motiv pentru care multe persoane aleg sa achizitioneze piese de mobilier fabricate din lemn, insa numeroasele modele de vestiare metalice moderne ofera tot mai multe optiuni inedite de design. Astfel, culorile si forma vestiarelor metalice pot contribui cu succes la decorarea incaperilor speciale din cadrul salilor de sport.

Otelul de cea mai buna calitate isi poate pastra calitatile chiar si in mediu umed, iar rezistenta la impact este deosebit de mare. Astfel, vestiarele metalice nu vor avea nevoie de intretinere, reparatii si inlocuirea pieselor.

Functionalitatea vestiarelor metalice poate fi sporita de adaugarea unei bancute. Tocmai de aceea, unele modele de vestiar sunt accesorizate din fabrica cu bancuta, iar confortul utilizatorilor creste considerabil. Umezeala si mirosul pot fi un alt factor de disconfort din cadrul unui vestiar sportiv, motiv pentru care multe modele de vestiar metalic sunt accesorizate cu sisteme de ventilatie eficiente. Fantele din usa sau din partea superioara a vestiarelor impiedica acumularea de umiditate inauntru, aerisind echipamentul sportiv si impiedicand formarea mirosului urat.