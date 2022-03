Ce este afazia, boala pentru care Bruce Willis s-a retras din cinema

Ce este afazia? – Bruce Willis s-a pensionat din cauza suferinței de afazie, o boală care afectează limbajul. Dar ce mai știm despre ea?

Fiica lui Bruce Willis tocmai a anunțat retragerea tatălui ei din cinema din cauza unei boli care îi afectează capacitatea de a vorbi. Aceasta este afazia, o tulburare asociată cu leziuni în zonele creierului care controlează limbajul. Aceste leziuni pot avea origini diferite și, în plus, apar în puncte diferite, făcând simptomatologia foarte variată, întotdeauna având ca factor comun comunicarea vorbită, scrisă, citită sau chiar gesticulată.

In Romania nu am gasit date despre numarul estimativ anual de bolnavi de afazie dar, în Statele Unite, unde locuiește Bruce Willis sunt in jur de 180.000. Este, prin urmare, o boală destul de comună, în special în rândul pacienților care au suferit accidente cerebrovasculare precum accidentul vascular cerebral.

Ce este afazia

Deși poate fi, de asemenea, rezultatul unei tumori sau poate fi asociat cu infecții ale creierului sau boli precum scleroza multiplă sau Alzheimer. Detaliile despre situația lui Bruce Willis nu au fost făcute publice. Este logic ca familia să dorească ca aceasta să facă parte din intimitatea lor. Ei au oferit doar informațiile corecte pentru ca lumea să înțeleagă de ce o vedetă de calibrul său a decis să părăsească profesia atât de curând. Și este logic că o face, pentru că persoanele cu afazie au multe probleme de a comunica, de a forma propoziții coerente sau de a înțelege ceea ce citesc. Din păcate, memorarea unui scenariu sau intervenția într-o conversație încetul cu încetul pot fi sarcini foarte dificile pentru el.

Câte tipuri de afazie există?

Deși afazia poate fi clasificată în multe moduri diferite, cel mai frecvent este să începeți prin a o separa în două grupuri, în funcție de faptul că este afazie fluentă sau nefluentă .

În primul, limbajul cuprinzător este mai puțin păstrat decât limbajul expresiv, iar în al doilea, se întâmplă contrariul. Prin urmare, atunci când este fluent, pacienților le este mai greu să înțeleagă ceea ce aud decât să își pronunțe propriile propoziții, în timp ce cei cu afazie nefluentă pot înțelege destul de bine ce le spune o altă persoană, dar le este greu să comunice.

Persoanele cu afazie Wernicke nu sunt de obicei conștienți de erorile lor de vorbire, spre deosebire de cei cu afazie Broca.

În cadrul primului grup, cea mai cunoscută este afazia lui Wernicke, care este cauzată de afectarea lobului temporal al creierului, în special într-un punct numit zona lui Wernicke. Pacienții cu acest tip de afazie pot forma propoziții foarte lungi, dar acestea nu au coerență și, în plus, includ uneori cuvinte inventate. Pe de altă parte, au foarte multe dificultăți în a înțelege ceea ce li se spune și nu sunt conștienți de propriile greșeli, ceea ce face mult mai dificil să poarte o conversație cu ei.

În ceea ce privește cei nefluenți, cea mai cunoscută este afazia lui Broca, în care este afectată zona lui Broca, situată în lobul frontal. Această regiune are și o funcție motrică, astfel încât persoanele afectate de acest tip de afazie, pe lângă limbaj, pot avea mobilitatea brațului sau piciorului drept afectată. În ceea ce privește modul în care comunică, ei tind să înțeleagă ceea ce li se spune și sunt conștienți de dificultățile lor. Prin urmare, ei încearcă să facă propoziții scurte pentru a evita greșelile. Din păcate nu reușesc, au adesea probleme în conjugarea verbelor sau eliminarea cuvintelor scurte precum articole sau unele verbe. Toate acestea pot fi foarte frustrante pentru ei.

Există tratamente pentru oameni precum Bruce Willis?

Ce este afazia

Bruce Willis a fost recent diagnosticat cu afazie. Cel puțin asta sugerează fiica ei în declarația pe care familia tocmai a publicat-o. Prin urmare, este posibil ca situatia sa se imbunatateasca. Și este destul de comun ca țesutul cerebral deteriorat la pacienții cu afazie să-și recupereze o anumită activitate după diagnostic. Dacă leziunile s-au datorat unor afecțiuni precum un atac ischemic tranzitoriu, s-ar putea ajunge la o normalitate completă; deși, din păcate, nu este întotdeauna cazul. În orice caz, ele pot prezenta o oarecare îmbunătățire în lunile după diagnostic.

Prin urmare, cu cât începeți mai devreme cu terapii, cu atât mai bine. Nu există un remediu definitiv pentru afazie, dar există unele tratamente pentru acești pacienți care îi pot ajuta să-și recapete o parte din capacitatea de limbaj pierdută.

Terapiile pentru pacienții cu afazie sunt efectuate de grupuri multidisciplinare de profesioniști

Aceste tratamente sunt efectuate de grupuri multidisciplinare, formate din neuropsihologi, logopediști, ergoterapeuti, kinetoterapeuți și psihologi clinicieni. În plus, pot interveni și alți profesioniști precum muzicologi sau chiar actori de dublare .

Având în vedere profesia lui Bruce Willis, este clar este că, indiferent de tipul tău de afazie, cu siguranță vei primi cele mai bune tratamente. Sperăm că el și toți cei care suferă de această boală vor avea într-o zi terapii și mai eficiente decât cele care există deja.

