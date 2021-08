Ce este metaversul Facebook? Proiectul lui Mark Zuckerberg

Este posibil ca, în ultimele zile, să fi auzit despre planurile Facebook de a crea un metavers. Mulți s-ar putea să se întrebe ce naiba este asta, mulți alții ar putea deja să proiecteze cum ar putea fi acel spațiu viitor și pariez că mai mult de unul dintre ei este destul de clar cu privire la motivul pentru care rețeaua socială consideră un proiect la fel de ambițios ca este atractiv și îngrijorător in acelasi timp. Pentru că da, are ambele arome și este un moment bun pentru a începe să ne gândim la ambele.

Dar cel mai bine este să începeți cu clarificările. Dacă nu știți ce este un metavers sau un metaunivers, primul lucru pe care îl fac este să vă recomand cu tărie să-l citiți pe Neil Stephenson , mai ales dacă vă place science fiction. Personal recomand întotdeauna Cryptonomicon, dar, în acest caz, lectura recomandată este Snow Crash, un roman din 1992 în care apare pentru prima dată acest concept care pare să-l fi inspirat pe Mark Zuckerberg să vadă viitorul posibil al Facebook-ului.

Un metavers este, pe scurt, un spațiu virtual (da, vorbim despre realitate virtuală ) și colectiv în care sunt recreate anumite medii în care oamenii pot interacționa între ei, pot efectua activități multiple și, în plus, pot evita limitările impuse de lumea reală din toate punctele de vedere: de la legile fizicii la cele care vă interzic să comiteți o crimă. Singurele limite dintr-un metavers, în afară de lipsa răspunsurilor senzoriale la ceea ce facem, sunt cele stabilite de creatorul său.

Vă amintiți de Second Life? Acum imaginați-vă să puneți un vizualizator de realitate virtuală și să puteți accesa o astfel de platformă. Sau, dacă doriți un exemplu de metavers în cinematograf, urmăriți Ready Player One al lui Steven Spielberg. Sau USS Callister, un episod hilar și foarte reușit din Black Mirror (am putea argumenta dacă lumea creată în San Junípero este, de asemenea, un metavers). Ceea ce Facebook are în vedere să creeze este ceva similar, un spațiu virtual în care să interacționăm unul cu celălalt, cu terțe părți, cu companii, să participăm la spectacole, să ne jucăm și așa mai departe.

Cel mai rapid răspuns la această întrebare se găsește examinând numerele acestei rețele sociale. Și, deși este încă un gigant, este fără îndoială un serviciu care este din ce în ce mai puțin atractiv pentru utilizatori, în special pentru cei mai tineri. Și îl putem acuza pe Mark Zuckerberg de multe lucruri, dar nu de neinteligența. În fiecare zi este mai evident că, dacă vrea să supraviețuiască, Facebook trebuie să se reinventeze într-un fel, iar proiectul de a crea un metavers este, cel puțin în primă instanță, cel mai izbitor.

Și există un element cheie, și anume că, într-o oarecare măsură, Facebook este deja, ca să spunem așa, structura de bază pentru a crea un metavers: are utilizatorii, relațiile stabilite între ei, interesele fiecăruia dintre ei și cu spații dedicate acestor interese. Pentru a crea un metavers, tot ce trebuie să faceți (ceea ce nu spun că este simplu, aveți grijă) este să duceți toate aceste elemente într-un spațiu virtual, în care este posibil să vă întâlniți cu vechi colegi de clasă pentru a cumpăra ceva într-un magazin online, trecând prin participarea la un concert.

Așa spus, poate suna simplu, dar în realitate calea de la a spune la fapt este, în acest caz, enormă. Zuckerberg știe și afirmă că transformarea Facebook într-un metavers este o provocare unic complexă și că poate dura mulți ani pentru a dezvolta așa ceva. Cu toate acestea, simplul fapt că vorbește despre asta, așa cum a făcut deja , ar trebui să ne pună pe urmele pe care Facebook lucrează la asta de ceva timp și că trebuie să fi ajuns la concluzia că este fezabil din punct de vedere tehnic.

Ce este metaversul Facebook

Pro și contra ale metaversului

Dintr-o abordare teoretică, în absența cunoașterii unor detalii specifice despre planurile Facebook, ideea este interesantă. În același mod în care, la originile sale, Facebook a devenit un punct de întâlnire cu o mulțime de posibilități, crearea unui metavers care reproduce structura rețelei sociale poate fi un mare pas în acest sens, facilitând și mai multe interacțiuni sociale dintre multe feluri .

Știu că a vorbi cu un prieten prin Internet nu este același lucru cu a face asta personal și cu o cafea sau o bere între vorbe. Știu, de asemenea, că, de multe ori, circumstanțele împiedică să se întâmple acele întâlniri din lumea reală și asta mă face să consider o propunere precum metaversul Facebook ca o opțiune este de luat în considerare. Totusi nu vreau să sărbătoresc cina de Revelion cu familia mea în metavers, dar vreau să mă întâlnesc cu Paloma, Anaïs, Jose și o mulțime de alți oameni, pentru a lua o cafea, chiar dacă suntem la zeci sau sute de kilometri departe și nu este posibil să ne vedem.în lumea reală .

Principalul dezavantaj? Fără îndoială, vine, într-o anumită măsură, dat de avantajul pe care l-am ridicat anterior. Și este că un metavers în care putem interacționa cu cine vrem când vrem și în care putem evita condițiile care există în viața reală poate fi, fără îndoială, ceva foarte captivant . Dacă în primele sale zile, multe persoane își petreceau întreaga zi pe Facebook, postând stări și interacționând cu contactele lor, o platformă la fel de captivantă ca un metavers poate „agăța” și mai mult.

Există și alți factori, atât pentru, cât și împotriva, atât de multe încât pot da naștere unei dezbateri foarte interesante . Deocamdată, a vorbi despre asta este ca și cum ați vorbi despre prima misiune pilotată pe Marte: există șanse mari să se întâmple, dar va trebui să așteptăm câțiva ani pentru aceasta. Cu toate acestea, este o idee bună să începem să ne gândim la asta, deoarece această reinvenție a lui Facebook ne poate obliga să regândim, foarte serios, relația noastră cu rețelele, cu oamenii și cu mediile noastre. Poate Ready Player One nu va mai fi science fiction în câteva decenii.