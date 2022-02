NATO ar putea exclude Rusia din SWIFT, cel mai mare și mai important sistem internațional de plăți din lume. Rusia, însă, a fost pregătită pentru această situație.

Pe măsură ce conflictul dintre Ucraina și Rusia escaladează, membrii NATO iau în considerare următoarele sancțiuni care vor fi impuse țării conduse de Vladimir Putin. Deși în ultimele zile am văzut deja un set de măsuri ca răspuns la invazie, niciuna dintre ele, cel puțin din punct de vedere economic, nu este la fel de severă precum posibilitatea blocării Rusiei de la SWIFT .

Cu siguranță ați auzit -sau citit- acest termen în această săptămână. În principal în ultimele ore, deoarece tot mai multe țări studiază ideea de a exclude Rusia de la SWIFT. Dar… ce este exact SWIFT și de ce blocarea acestuia ar fi o acțiune în forță împotriva țării europene?

SWIFT înseamnă Society for Worldwide Interbank and Financial Communications. Cu cuvinte simple, este o rețea sigură care permite băncilor lumii și altor instituții financiare să comunice între ele. Evident, ne referim la comunicare financiară, deci informația care circulă prin această infrastructură este formată din tranzacții și alte tipuri de operațiuni bancare internaționale.

Sistemul a luat naștere în 1973 la Bruxelles, Belgia. Până în 2021 a fost alcătuită din 11.000 de instituții financiare din peste 200 de țări, așa că vă puteți imagina deja importanța sa în panorama economică mondială. De altfel, doar anul precedent, prin intermediul rețelei sale au fost efectuate 42 de milioane de operațiuni zilnice. O rețea care, de altfel, nu se odihnește niciodată, deoarece funcționarea sa este activă 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.

Cum afectează excluderea din SWIFT?

Odată ce am definit ce este SWIFT și importanța acestuia pentru economia globală, ne putem face o idee despre efectele pe care le-ar suferi Rusia dacă ar fi exclusă din rețea. Practic, ar fi excluderea lor din sistemul de transfer internațional folosit de majoritatea băncilor. În „teorie”, nu s-ar putea efectua operațiuni cu entități străine. Acest lucru ar afecta, de exemplu, importurile și exporturile, o activitate cheie pentru economia oricărei țări.

Cât de grav este că sunteți exclus din SWIFT? Putem întreba Iranul. În noiembrie 2018, băncile din Iran au fost deconectate de la SWIFT, ca parte a unui pachet de sancțiuni impuse de Statele Unite. Potrivit țării nord-americane, care la acea vreme era încă guvernată de Donald Trump, Teheranul și-a menținut programul de îmbogățire a uraniului — cheie pentru arme nucleare —,motiv suficient pentru a fi sancționat economic.

După eveniment, Iranul a pierdut aproape 50% din veniturile din exporturile de petrol. În total, veniturile din comerțul exterior au scăzut cu 30%. Rusia, ca și Iranul, este foarte dependentă de exporturile sale de hidrocarburi, așa că economia sa ar suferi o lovitură gravă dacă ușile SWIFT le-ar fi închise. Cât de grav? Este greu de prezis acum, mai ales că Rusia s-a pregătit pentru asta.

Rusia are deja propriul sistem de plată

Ar fi foarte naiv să credem că Kremlinul, în timp ce planifica invadarea Ucrainei și consecințele acesteia, nu a anticipat că ar putea fi prezentată o sancțiune de acest nivel. Realitatea este că Rusia se pregătește de câțiva ani pentru o posibilă deconectare de la SWIFT. În 2014, anul în care au anexat Crimeea, care înainte de controversatul referendum făcea parte din Ucraina, Kremlinul a lansat dezvoltarea SPFS (Financial Message Transfer System), o alternativă la SWIFT operată de Banca Centrală Rusă.

Deși această propunere a crescut de-a lungul anilor, este încă departe de a avea întinderea și prezența SWIFT. În prima jumătate a anului 2018, doar 400 de entități financiare au făcut parte din SPFS, o cifră mult îndepărtată de cele 11.000 ale omologului său. La cele de mai sus trebuie să adăugăm că unele bănci de mare importanță pentru Rusia nici măcar nu s-au alăturat SPFS. În plus, în prezent, doar 20% din transferurile bancare rusești sunt efectuate prin această rețea. Pe scurt, ei nu sunt încă pregătiți să renunțe la dependența de SWIFT.

Dincolo de SPFS, Rusia și-a depus eforturi pentru a crea un sistem intern de plată cu cardul. Numele lui este Mir și a apărut din sancțiunile pe care Statele Unite le-au asumat împotriva mai multor bănci rusești pentru că au fost implicate, într-un fel sau altul, în evenimentele din Crimeea din 2014. Acest lucru a făcut ca Master Card și Visa să nu mai furnizeze serviciile lor cu băncile sancționate și că sute de mii de carduri au fost făcute inutile pentru tranzacții. Mir a sosit tocmai pentru a preveni o situație similară pe viitor.

Dacă NATO va decide în cele din urmă să excludă Rusia din SWIFT, SPFS nu ar fi singura sa „linie de salvare”. Nu este exclus ca băncile și instituțiile financiare ruse să apeleze la CIPS (International Interbank Payments System) din China. Țara de est este un aliat economic al Rusiei, deși rețeaua sa tranzacțională este, de asemenea, cu mult sub puterea SWIFT — până în octombrie 2015 au avut 176 de participanți din peste 50 de țări—.