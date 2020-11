Ce faci daca ai spart display-ul telefonului tau Samsung? Iata cateva sfaturi de urmat!

Traim in era digitala in care totul este automatizat, conversatiile se poarta in mediul online, iar prietenii sunt virtuali. Astazi nu mai este nimic neobisnuit sa vezi ca toti oamenii tin telefoanele in mana, indiferent ca se afla la birou, la cumparaturi sau acasa.

Acest gadget care evolueaza pe zi ce trece a devenit parte din vietile tuturor. Astfel, in momentul in care smartphone-ul se deterioreaza, aceasta trebuie reparat cu mare rapiditate, deoarece este un produs indispensabil.

Iata ce trebuie sa faci daca ai spart display-ul telefonului:

Pastreaza-ti calmul

In primul rand, trebuie sa-ti pastrezi calmul si sa te gandesti ca este un produs care poate fi reparat intr-un timp foarte scurt. Ridica-l de jos, verifica daca are doar ecranul spart sau si display-ul si incepe sa cauti un service specializat. O astfel de problema poate fi rezolvata chiar si pe parcursul a 24 de ore. Astfel, nu trebuie sa-ti faci griji, ci sa faci tot posibilul sa gasesti un loc care sa ti se ofere cele mai bune servicii in acest sens.

Verifica recenziile

Este foarte posibil ca unul dintre prietenii sau cunoscutii tai sa stie un loc unde reparatia sa te coste foarte putin. In acest caz, este foarte important sa citesti toate recenziile site-ului si sa te orientezi doar spre service-urile care multumesc cu adevarat clientii. Este stringent sa nu tii cont de bani, ci de calitatea si de seriozitatea firmei specializate in reparatii de telefoane.

Spre exemplu, cei de la MobileFix te pot ajuta cu inlocuirea display-ului pentru Samsung sau pentru orice alt telefon intr-un mod extrem de profesionist. De aici primesti si o garantie de 90 de zile, ceea ce este minunat!

In cazul in care nu dispui pe moment de suma necesara, este recomandat sa mai astepti o perioada, dupa care sa mergi la un service apreciat de consumatori. Nu incerca sa repari singur smartphone-ul daca nu ai cunostinte din domeniu sau sa alegi un service de proasta calitate pentru ca risti sa ramai dezamagit.

Analizeaza calitatea reparatiei

Dupa ce ai reparat display-ului sau ecranul telefonului este necesar sa verifici daca problema a fost rezolvata ca la carte. Astfel, analizeaza cu atentie orice detaliu care ar putea da de gol anumite nereguli. In cazul in care descoperi ca reparatia nu a fost una calitativa, intoarce-te in service si cere lamuriri. Este foarte posibil sa fii despagubit sau ecranul si display-ul sa fie din nou inlocuite.

In cele din urma, este important ca in momentul in care iesi in oras sa tii smartphone-ul in geanta sau in borseta, astfel incat sa nu-l scapi. Nu este exclus sa-ti indrepti atentia si spre o husa antiderapanta astfel incat sa nu-ti alunece din maini.

In plus, gandeste-te ca reparatia display-ului telefonului nu este atat de costisitoare daca iei in calcul importanta acestuia in viata ta. Ai grija de telefonul tau, deoarece in prezent acest tip de gadget usureaza cu mult vietilor tuturor!

Sursa foto: unsplash.com