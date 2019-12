Am ajuns la finalul anului 2019, si deja ma gandesc ce hosturi web voi folosi in anul 2020, an ce urmeaza si anul in care cu siguranta online-ul va deveni tot mai complicat.

Dupa cum am observat, ultimul trend este ca firmele de web hosting sa ofere servicii de calitate la preturi bune, in Romania, nu stiu cat de mult se va schimba internetul si modul in care il vom folosi in 2020 insa un lucru e clar, se va schimba ceva.

Imi amintesc si acum perioada in care stateam pe un vechi site facut de mine iar traficul era facut in proportie de 90% din dispozitive desktop, apoi peste un an, am facut o analiza si am constatat ca lucrurile s-au schimbat atat de mult intr-un an in cat nu mi-a venit sa cred. Majoritatea cititorilor veneau de pe mobil.

Acesta este un exemplu micut, probabil aveti si voi mult mai multe, astazi am sa va prezint 5 hosturi web pe care le voi folosi in 2020 si le recomand in continuare.

MXHost – Acest site este gazduit aici si dupa cum stiti ofera servicii la o calitate inalta. il voi folosi cu mare drag si in 2020 in majoritatea proiectelor pe care le voi avea.

NameBox – Colaborez intens cu directorul acestei firme, proiectele pentru anumiti clienti le gazduiesc aici, ofera servicii de calitate superioara in comparatie cu majoritatea site-urilor din Romania.

Hostico – O companie mai veche de hosting, serviciile vin la preturi mici, gazduirea pe SSD este foarte buna si o folosesc in paralel cu hosturile de mai jos pentru proiecte mai mici.

HostX – Servicii bune, din pacate serviciul de relatii cu clienti lasa de dorit, pentru ca stiu sa ma descurc singur pe un server pentru mine mi se pare ok, din punct de vedere al unui incepator, nu ma pronunt.

EasyHost – Acestia gazduiesc EMAG si multe alte firme mari din Romania ce au un renume pe internet. Recomand cu incredere, au si preturi mici.

Cam acestea sunt recomandarile mele pentru 2020, voi ce alte firme de web hosting folositi? De asemenea va recomand sa cititi si un articol dedicat hosturilor.