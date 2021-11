In zilele noastre, cand tehnologia este mai prezenta ca oricand in viata de zi cu zi, este firesc sa existe o preocupare pentru tot ce este nou pe piata. De la electrocasnicele mari, pana la cele mici, fiecare persoana isi doreste sa aleaga produse care sa ii faca viata mai usoara si mai confortabila.

Fara indoiala, televizorul este unul dintre cele mai cautate produse electrocasnice, fiind nelipsit din locuintele majoritatii romanilor. Mai mult decat atat, in unele case sunt chiar doua sau trei televizoare. Tocmai de aceea, este important sa cunosti caracteristicile rezolutiei 4K, cea mai populara alegere atunci cand vine vorba de achizitionarea unui televizor nou.

Cuprins:

Ce este rezolutia 4K? Care sunt beneficiile unui TV 4K? Ce trebuie sa stii daca alegi un televizor cu rezolutie de 4K

1. Ce este rezolutia 4K?

Rezolutia se refera la densitatea pixelilor in afisajul video, acestia fiind puncte minuscule care formeaza imaginea. Pixelii individuali se aduna pentru a alcatui imaginea pe care o vezi pe ecran, astfel incat, cu cat numarul de pixeli este mai ridicat, cu atat rezolutia este mai mare si imaginea mai clara.

Explicatia pentru termenul de rezolutie 4K este mai simpla decat ai fi crezut: K inseamna Kilo (1000 unitati), adica un televizor care a atins o rezolutie orizontala de aproximativ 4.000 de pixeli.

Unii producatori folosesc termenul de UHD, prescurtarea de la Ultra High Definition, rezolutia 4K fiind un tip de rezolutie UHD. Pentru o calitate a imaginii mai buna decat cea a unui ecran 4K, urmatorul pas este afisajul 4K HDR (High Dynamic Range). Pe scurt, HDR imbunatateste calitatea imaginii prin oferirea unei game extinse de culori, un raport de contrast superior, precum si un nivel de luminozitate mai ridicat pentru continutul compatibil.

2. Care sunt beneficiile unui TV 4K?

Daca televizoarele smart sunt deja comune in aproape oricare casa, televizoarele 4K capata tot mai mult teren in preferinte si devin tot mai accesibile pentru multa lume. Avand in vedere faptul ca un televizor 4K are de patru ori mai multi pixeli decat televizoarele LED devenite traditionale, vizionarea programelor favorite devine o experienta mult mai placuta.

Fara indoiala, cel mai mare beneficiu al unui televizor 4K este calitatea imaginii si felul in care pot fi observate cele mai mici detalii. De exemplu, un continut video in format 4K, vizionat pe un televizor 4K, are o calitate a imaginii cu detalii de 4 ori mai amanuntite decat Full HD.

In plus, pixelii suplimentari de pe televizoarele 4K le permit sa depaseasca 1080p in ceea ce priveste afisajul color. Astfel, televizoarele 4K pot oferi o paleta de culori mai diversa decat un televizor 1080p, deoarece pot atinge o gama de culori mai larga. Un ecran TV 4K poate afisa o adancime mai precisa, cu un contrast deosebit intre lumina si intuneric. Cu aceasta caracteristica, televizoarele 4K pot afisa imagini realiste aproape identice cu ceea ce vezi in viata reala.

Toate aceste beneficii transforma timpul petrecut cu cei dragi in fata televizorului intr-o experienta nemaipomenita. Fie ca alegeti un film, fie ca alegeti un documentar sau un eveniment sportiv, experienta va fi una mult mai placuta cu acest tip de televizor.

3. Ce trebuie sa stii daca alegi un televizor cu rezolutie de 4K

Inainte de a cumpara un televizor 4k ultra hd ia in calcul urmatoarele aspecte:

Asigura-te ca te-ai informat in legatura cu mentiunile tehnice si recenziile produsului pe care vrei sa il alegi, precum si cu raportul calitate-pret. Profita de ofertele specifice perioadei si vei putea beneficia de un pret special.

Pentru ca televizoarele 4K sa ofere experienta completa a rezolutiei 4K, continutul trebuie sa fie livrat in format 4K. Cauta posturile TV sau canalele de streaming pe care le urmaresti de obicei si afla daca acestea ofera continut video la rezolutie de 4K. Avand in vedere faptul ca productia de continut video 4K este in continua crestere, investitia ta intr-un televizor de acest fel este una inteleapta.

Televizoarele 4K mai vechi, cum sunt cele fabricate in 2013 sau 2014, nu accepta streaming 4K din cauza faptului ca nu pot decoda formatul video HEVC. Asigura-te ca achizitionezi un produs fabricat dupa 2015.

Un lucru caruia s-ar putea sa ii acorzi mai putina atentie este alegerea unui suport TV, dar, cu ajutorul acestuia, experienta vizionarii va fi mult mai buna.

Cumpararea unui televizor 4K pentru familia ta s-ar putea sa fie una dintre cele mai inspirate decizii pe care le poti lua pentru petrecerea timpului impreuna. Alege cel mai bun model si bucura-te de experienta vizionarii programului tau preferat in rezolutie 4K.

Sursa foto: Pexels.com