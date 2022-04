Ce înseamnă când o persoană pune „Link in Bio” pe Instagram?

Instagram este una dintre cele mai utilizate rețele de socializare și se află în prezent în top trei al celor mai populare rețele de socializare. Un lucru comun care poate fi întâlnit pe această rețea socială este că, în loc de a plasa link-uri direct pe postări, acestea se găsesc pe profilurile utilizatorilor și există un motiv important pentru acest lucru.

De ce lumea pune „Link in Bio” în postările lor de pe Instagram?

Toți utilizatorii Instagram partajează linkuri pe profilurile lor, mai degrabă decât în postarea propriu-zisă, și lasă un mesaj care le spune să caute link-ul în biografia lor, în principal pentru a muta audiența în altă parte.

Modul în care Instagram vă permite să partajați profilurile altor utilizatori este prin intermediul etichetelor. Dacă folosiți această metodă, platforma permite utilizatorilor să partajeze profiluri fără a fi nevoie să folosească linkuri. Așadar, linkurile din biografie au alte scopuri.

Redirecționare către o altă pagină

Instagram este o rețea de socializare folosită de o mulțime de companii și influenceri. Așadar, este normal ca aceștia să folosească platforma pentru a-și redirecționa adepții către magazinele lor, canalele YouTube, site-urile web etc. Ar fi mult mai eficient dacă aceste linkuri ar fi în postări; cu toate acestea, există un motiv pentru care nimeni nu face acest lucru.

Instagram te împiedică să pui linkuri în postări

Platforma Instagram nu permite linkuri în postările tale. Dacă doriți să redirecționați fanii unui cont către o locație externă din rețeaua socială, acest lucru este posibil doar prin intermediul biografiei.

Prin urmare, nu există linkuri în postările unui cont, ci acestea sunt redirecționate către biografia profilului. Din cauza acestei limitări, ar trebui să aveți o strategie clară în ceea ce privește linkurile pe care să le distribuiți.

Ce înseamnă „link în bio” folosit în story pe Instagram?

Atunci când un utilizator scrie „link in my bio”, „link in bio” sau ceva similar, vă cere să vizitați profilul lor și să căutați link-ul în biografia lor, deoarece nu este posibil ca acest utilizator să îl adauge în mesajele sale.

Cum se utilizează „link in bio” pe Instagram?

În realitate, acest lucru este extrem de simplu, deoarece Instagram nu impune nicio restricție în ceea ce privește invitarea utilizatorilor să viziteze link-urile de pe un profil. Nu există riscul de a fi penalizat dacă lăsați linkuri pe un profil și invitați persoanele să le viziteze. Trebuie să rețineți că conținutul legat trebuie să respecte regulile Instagram.

Promovarea unui produs pe o pagină

Atunci când un magazin urmează să lanseze un nou produs, trebuie să obțină mult trafic pentru a găsi potențiali cumpărători. O singură postare (sau mai multe, în funcție de strategia de marketing a produsului) este suficientă. Puteți invita pe toți cei care vizitează profilul să caute linkul din biografie și să aștepte ca traficul să ajungă pe pagină.

Redirecționarea urmăritorilor către celelalte rețele sociale

Pentru influenceri sau afaceri, redirecționarea traficului către celelalte rețele sociale ale acestora este o necesitate. Este o regulă nescrisă că profilurile de Instagram sunt cele în care veți găsi toate linkurile către celelalte platforme ale influencerilor sau brandurilor. Aceasta este una dintre cele mai utilizate modalități prin care followerul poate intra în contact cu influencerii de pe platforma pe care o alege.