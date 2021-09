Noul sistem de operare Apple iOS 15 este disponibil în cele din urmă, dar nu toate iPhone-urile sunt compatibile: iată lista modelelor care pot fi actualizate și cea a modelelor care nu vor mai fi actualizate niciodată.

Prezentat împreună cu noua gamă iPhone 13 în cadrul evenimentului online „ California Streaming ” și preinstalat din fabrică pe aceste noi smartphone-uri Apple, noul iOS 15, ultima versiune a sistemului de operare mobil al mărului mușcat, este acum disponibil pentru toti. Nu tocmai pentru toată lumea, ca să fiu sincer, deoarece o listă lungă de iPhone-uri nu poate fi actualizată.

Se întâmplă în fiecare an și are sens: Apple este, împreună cu Google, compania care oferă cel mai mult sprijin pentru produsele sale, dar, la un moment dat, produsele devin prea învechite pentru a fi actualizate. Aceasta este o mare problemă pentru utilizatorii care dețin unul dintre aceste produse, deoarece un telefon depășit nu numai că nu are cele mai recente caracteristici disponibile , dar este și mai puțin protejat de riscurile cibernetice. Cu fiecare actualizare a sistemului de operare, nu doar a Apple, există, de asemenea, numeroase remedieri la erorile de securitate descoperite de cercetători în lunile următoare lansării actualizării anterioare. Vestea bună Cu toate acestea, cei care au un iPhone compatibil cu iOS 14 vor putea, de asemenea, să instaleze iOS 15. Lista dispozitivelor întrerupte de orice actualizare viitoare, totuși, este încă lungă.

Apple iOS 15: iPhone-urile compatibile

Să începem cu veștile bune: toți cei care au astăzi un smartphone Apple cu iOS 14 instalat (instalat din fabrică sau cu o actualizare ulterioară) vor putea descărca și instala iOS 15. Mulți utilizatori au primit deja notificarea și continuă odată cu actualizarea. Iată lista iPhone-urilor care pot fi actualizate la iOS 15:

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini / iPhone 12

iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 / iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

Ce iPhone-uri nu vor mai fi actualizate

Faptul că Apple nu a lăsat în urmă niciun model suplimentar, permițând tuturor celor care folosesc iOS 14 astăzi să își actualizeze telefonul și la iOS 15, nu este regula, ci o excepție. De obicei, de fapt, cel puțin un model din trecut devine incompatibil cu noua versiune a sistemului de operare.

Deoarece aceasta este o excepție, prin urmare, putem spune cu certitudine că următoarele iPhone-uri, nu vor fi actualizate la iOS 15, nu vor mai fi actualizate niciodată :