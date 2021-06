Ce programe sunt in grila UPC: Programe UPC

Programe UPC – Incepand cu luna martie 2020 UPC a devenit Vodafone, cu alte cuvinte Vodafone a preluat si baza de clienti a vechiului UPC si serviciile de televiziune si internet ale operatorului. O veste buna pentru clientii care aveau deja servicii Vodafone Romania, mai ales ca la inceput reducerile aplicate au fost destul de buna si inca mai sunt oferte pentru toate tipurile de clienti.

UPC si-a atras o buna parte din clienti, la inceput cel putin, prin grila de Programe UPC. Nu se lauda cu un internet fix prea stralucit, erau viteze mai bune si preturi mai bune la concurenta si asa au ramas si intre timp, pana la disparitia brandului. Grila de programe a UPC era cea mai completa de pe piata si a ramas asa pana cand UPC s-a „dizolvat” si a fost preluat de Vodafone Romania.

Acum si Vodafone Romania are cea mai variata grila de programe prin cablu si cea mai completa, inclusiv programe disponibile si on-line. In lista de Programe UPC, respectiv Vodafone din primavara lui 2020, au aparut si canale noi, au fost aduse completari grilelor vechi si serviciile de televiziune s-au imbunatatit simtitor odata ce programele tv au trecut la Vodafone.

In prezent, Vodafone ofera clientilor care vor televiziune prin cablu trei abonamente simple care le-au inlocuit pe cele vechi de la UPC. TV Start are 144 canale tv, card digital la 1 euro pe luna, 61 canale on-line si doar 7 euro pe luna de plata, TV Start+Sport are tot 144 de canale + Sport, cu acelasi card digital oferit si 61 canale on-line in pachet pentru 9 euro pe luna. Daca vrei lista de Programe UPC Vodafone completa alegi TV Complet, un abonament cu 198 de canale, Sport si card digital, 87 canale on-line la doar 10 euro pe luna.

Grila de programe Vodafone, pe care o veti gasi si mai jos in varianta ei completa, include posturi tv pentru toate categoriile de public, nu sunt uitati nici micutii sau amatorii de telenovele sau de retete, dar nici pasionatii de sporturi si de filme bune.

Completari la grilele de Programe UPC Vodafone

Abonatii Vodafone Romania pot sa opteze si pentru extraoptiuni care vor aduce beneficii in plus pe langa grilele de programe standard din abonamentele actuale. De exemplu, extraoptiunea 4k ofera Look 4K, Eurosport 4K si Insight TV pentru 1 euro pe luna sau 2 euro pe luna. Asta inseamna ca vei urmari cele mai tari competitii sportive, Formula 1 si meciuri de top in format UHD 4K, pe un dispozitiv compatibil. E bine de retinut ca ai nevoie de mediabox Vodafone TV sau card CI+ ca sa poti vedea in 4K aceste canale tv.

Alte extraoptiuni disponibile la Vodafone sunt: HBO & HBO GO la 3 euro lunar, MaxPack la 5 euro lunar, Sport la 2 euro pe luna, Cinemax 2 euro pe luna, Passion 1 euro pe luna, Panonia 1.5 euro pe luna, pentru vorbitorii de limba maghiara.

In cazul canalelor on-line din abonamente, posturile se pot vedea doar prin Vodafone TV si aplicatia Vodafone TV sau prin Horizon Go cu un card CI+.

Lista completa a programelor oferite de Vodafone TV pentru abonamentele sale de televiziune este urmatoarea la acest moment 2021 (unde sunt trei bile negre canalul e disponibil in toate pachetele si in on-line, unde sunt doar doua sau o singura bila neagra avem canalul intr-un singur abonament sau in doua-mai multe detalii pe Vodafone.ro):