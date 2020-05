Fie ca ne aflam in carantina, fie ca nu ii putem duce pe copii afara din cauza vremii sau a altor factori, este de datoria noastra sa gasim o multime de metode prin care sa petrecem timpul liber, alaturi de cei mici. Ca parinti, responsabilitatea este a noastra – in astfel de momente, cand suntem limitati la peretii locuintei noastre, trebuie sa gasim solutii prin care cei mici sa nu se plictiseasca; ba mai mult, sa foloseasca timpul de care dispunem intr-un mod constructiv.

Ne-am gandit asadar la cateva sugestii ce ne pot fi de un real folos in astfel de momente. Desigur, lista este deschisa oricaror completari – asteptam si feedback-ul tau!

Faceti curat intre jucarii

Nu neaparat ordine (desi si aceasta este intotdeauna binevenita), ci implicati-i pe cei mici in curatarea jucariilor. Care merge la spalat? Care face baita? Apoi…pentru ca multe jucarii isi pierd din farmec odata cu trecerea anilor (sau a lunilor), este foarte bine sa renuntati la unele articole. Avem deja 3 anisori insa in cutiile cu jucarii sunt si plusuri sau jucarii pentru masticatie? Cu siguranta, le putem spune la revedere! Discutati, intrebati, povestiti si asezati-va comod pe covor, cu jucariile gata de sortat in fata!

Descoperiti jocurile preferate

Nimanui nu ii place prea multa munca…asadar, dupa pasul de mai sus, puteti sa va jucati impreuna ceva ce va place placere. Poate e cu carti de joc, cu panouri, cu piese (de lego, de construit, de puzzle)… important este sa va jucati. Creati atmosfera potrivita, adaugati si o muzica antrenanta sau calma (dupa cum o cere situatia) si …distractie placuta!

Ai ramas fara jocuri noi pentru copilul tau? Magazinul de jucarii pentru copii kizo.ro te asteapta cu o gama larga de jocuri si jucarii pentru copii !

Retraind trecutul

Te-ai intrebat vreodata de ce ne plac atat de mult fotografiile? Indiferent de varsta, pozele ne atrag – in special cele care sunt legate de noi, de familie sau de prieteni. Azi, nu trebuie sa ne limitam doar la fotografiile tiparite. Telefoanele, tabletele sau laptopurile noastre sunt casa pentru o multime de poze, inregistrari video sau chiar scurte filmulete. Prin ele, imortalizam prezentul. Mai mult decat atat, incercam sa pastram emotii, stari, amintiri. Iar apoi, peste zile, luni sau ani, fotografiile ne aduc aminte cum a fost (si cum am fost) atunci.

Si celor mici le plac pozele! Asadar, alegeti sa rasfoiti impreuna amintirile ultimilor ani – chiar de cand au venit in lume, ori poate si de mai de demult. De cand a fost intemeiata familia voastra.

Daca nu vreti sa pierdeti controlul si cei mici sa treaca prea repede prin amintiri, legati device-ul preferat la televizor (sau folositi un stick usb). Va veti putea aseza mai comod, veti putea controla usor cum se schimba pozele si veti putea initia conversatii; nostalgie, amuzament… toata lumea va participa!