Ce strategie de Facebook Ads să implementezi pentru un magazin online?

Am ales acest subiect pentru a clarifica strategia de Facebook Ads care aduce vânzări la costuri mai mici.

Îți vom spune ce concluzii surprinzătoare am tras de la clienții noștri cu magazine online și ce să faci atunci când n-ai rezultate.

Nu există o rețetă de succes valabilă pentru toate business-urile care vor să vândă prin Facebook, dar există o strategie relevantă care să livreze rezultate și feedback.

Mixul recomandat de noi, pentru primele luni, este:

2 postări/săptămână pe subiecte precum: oferte atrăgătoare, cele mai apreciate produse, produse cu endorsement.

Scopul acestor postări este să aducă comentarii pozitive, întrebări și curiozități, plus cât mai multă interactivitate.

Vor aduce vizibilitate bună brandului, în favoarea conversiei de cumpărare.

Pot fi setate pe Engagement > Post Engagement > Audiență definită > ca Placements recomandăm doar Newsfeed > optimizare When you are charged pe Post Engagements.

În privința postării, să fie cât mai aerisită prin redactare.

Tip: Poți folosi emojis. Imaginea, de preferat să fie o poză reală cu produsul.

Continuăm cu campanie pe conversie, folosind evenimentul purchase al pixelului, corect implementat pe pagina de confirmare a comenzii (Thank you page).

Acest tip de campanii este relevant doar pe baza unui istoric de date înregistrate de Pixelul de Facebook.

Îți recomandăm acest tip de campanie și pentru că cei mai mulți dintre clienți au venit cu cerinţe specifice: Vrem campanii de achiziţie.

Realitatea rezultatelor la noi a fost cu totul alta și îți vom detalia ceva mai târziu.

Aici, pe lângă targetarea ta, care să fie cât mai largă, Facebook își vede de treabă și optimizează și el mai departe cât să crească vânzările la costuri mai bune.

Tip: La Locations să setezi și Excludere pe United States, United Kingdom. De fiecare dată, imediat ce activam campaniile, aveam trafic în Analytics din aceste țări.

Am considerat ca fiind cei de la Facebook care ne verifică campaniile, însă imediat ce am exclus aceste țări, nu am mai avut acel trafic.

Avem astfel Conversions pe Purchase > Audiența cu bifă pe Expand > Placements, de data aceasta debifăm doar Instagram-ul (consumă buget fără conversie semnificativă) > Conversion window: 7 zile, chiar și 1 zi pentru oferte.

Legat de execuție, pe lângă imaginea care trebuie să se diferențieze printre alte atâtea ad-uri în Facebook, ai 3 cârlige de text: titlu, text, link descriere. Folosește-le înțelept!

Pornește cu mai multe seturi de ad-uri pentru testare de imagine, text și produs. Vezi rezultatele și oprește-le pe cele care nu livrează.

Pentru a vedea rezultatele în Analytics clar poți folosi opțiunea de alocare UTM-uri din campaniile Facebook. Sau. Parametrezi link-urile prin tool-ul Google, unde Medium și Name să te ajute să faci diferența între wall-post ofertă și purchase ad colecția X.

Datele campaniei de purchase care te interesează, în principiu, le presetezi din Columns > Costumize, unde trebuie să bifezi minimum aceste metrici: Reach, Amount spent, Relevance score, Frequency, Link clicks, Page date (câte likes, câte mesaje a livrat ad-ul), Website purchases, Website adds to cart, Cost per website conversion > Save as preset, iar a doua zi când intri să verifici campaniile să accesezi iar Columns și să dai un singur click pe acest preset.

Comparând datele pe care le vede Facebook și cele pe care le vede Analytics ar trebui să fie o cât mai mică diferență ce urmărește ambele tool-uri cu overview pe date.

A trecut o săptămână și nu ai conversie din campaniile dedicate? Hm, cam aiurea! Au trecut 10 zile și nu ai conversie? Trebuie să faci ceva în privința asta și anume să muți bugetul din campaniile de conversie în campaniile de trafic cu strategie diversă pe targetare.

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, recomandăm să ai campanii de trafic.

Compară continuu rezultatele aduse de campaniile de conversie și cele de trafic (prin rezultate ne referim mai ales la vânzările aduse, pe care le poți vedea selectând acel preset salvat de tine din Columns).

La un moment dat, merită încercat să mergi doar cu campanii de trafic.

Este de ajuns o săptămână – 10 zile să vezi dacă are potențial această schimbare de tactică și astfel să o continui timp de o lună fără să pui în pericol flow-ul de vânzări al clientului.

Aici vine trick-ul pe care l-am constatat noi. Din experiența directă cu aceste campanii, am tras linie la final de lună și am avut următoarea surpriză: la 4 din 5 clienți am avut cost per achiziţie din campaniile de trafic mai mic decât costul din campaniile de conversie, iar la cel de-al 5-lea diferența în favoarea campaniilor pe conversie a fost totuși foarte mic.

Să recapitulăm. O strategie de Facebook Ads cu un buget de 1000 Euro / lună arată astfel:

2 boost posts / săptămână x 30 Euro = 240 Euro / lună

Conversion Ads, dacă există istoric x 380 Euro / lună. Dacă nu există istoric bun (verifici și tu ce campanii și targetări au fost făcute înainte să vezi dacă Pixelul are în spate date relevante pentru business-ul tău), atunci întreg bugetul de 760 Euro / lună merge în trafic

Website Ads x 380 Euro / lună

Noi am ajuns la concluzia că pot eficientiza costurile campaniile de trafic, față de campaniile de conversie, de aceea insistăm să testăm această premisă și continuăm să strângem date noi.

Elementul surpriză este întotdeauna comportamentul publicului ţintă.

Cerința clienților care au magazine online este foarte clară – vor să vândă și vor rămâne alături de tine dacă îi ajuți să facă asta. Poți vinde prin Facebook și poți vinde bine dacă cunoști publicul ţintă și dacă experimentezi cu unul nou.

În funcție de target știi ce trebuie să comunici și cum, de exemplu pentru un client am convertit mai bine când am făcut design-ul mai second hand, la care targetul a reacționat imediat fiind familiar și mai de încredere pentru el.

Provocarea de a vinde este permanentă pentru că fie nu mai livrează campaniile, fie este vremea prea frumoasă și oamenii se bucură fără tehnologie prin parcuri.

Tu, ca om de marketing, trebuie să vrei mereu să schimbi ceea ce nu merge.