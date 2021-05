Ce sunt si de ce avem nevoie de probiotice si prebiotice

Probioticele si prebioticele creeaza confuzie in randurile multor persoane, dar, desi sunt doua elemente benefice pentru sistemul digestiv, sunt diferite. Auzim deseori ca sanatatea noastra depinde de ceea ce mancam, iar specialistii confirma acest lucru. Una dintre zonele corpului pe care alimentatia o influenteaza este tractul gastro-intestinal. Intestinul este responsabil nu doar pentru calitatea digestiei, ci si pentru starea generala. In plus, sistemul imunitar depinde in mare parte de intestine. Astfel, cu cat acestea sunt mai sanatoase si au o flora mai bogata in bacterii benefice, cu atat organismul poate lupta mai eficient cu agentii patogeni. Dar ce rol au probioticele si prebioticele in mentinerea si refacerea sanatatii sistemului digestiv? Descopera in randurile de mai jos.

Ce sunt probioticele si prebioticele

Prebioticele sunt un tip de fibre nedigerabile, care hranesc probioticele si alte bacterii benefice. Probioticele sunt niste microorganisme care, atunci cand se administreaza in cantitati adecvate, sprijina formarea microbiomului benefic din intestine. Microbiomul intestinal este dinamic si tot timpul activ, astfel ca alimentatia il poate schimba. Prin consumul de prebiotice si probiotice putem stimula formarea de bacterii benefice, care ne ajuta sa scapam de anumite probleme de sanatate.

Beneficiile probieticelor

Imbunatatesc sanatatea sistemului digestiv

Consumul de probiotice din hrana sau suplimente imbunatateste digestia, deoarece sprijina inmultirea si activitatea bacteriilor responsabile cu acest proces. Alimentele care contin probiotice asigura astfel o bariera impotriva inmultirii excesive a microorganismelor daunatoare, spre deosebire de cele cu zahar si grasimi in compozitie, care o sprijina. Persoanele care au un aport regulat de probiotice prezinta mai putine probleme gastro-intestinale. In plus, in timpul unui tratament cu antibiotice, administrarea de probiotice ajuta la prevenirea aparitiei diareei, constipatiei si a altor probleme digestive.

Sprijina sanatatea mentala

Specialistii au descoperit ca exista o legatura directa intre sanatatea intestinelor si cea mentala. Astfel, stimularea bacteriilor benefice prin consumul de probiotice ajuta la prevenirea si ameliorarea depresiei si a altor probleme psihice.

Imbunatatesc sanatatea generala

Studii recente au corelat consumul obisnuit de probiotice cu anumite probleme de sanatate comune. Astfel, au ajuns la concluzia ca probioticele reduc:

Nevoia de antibiotice

Frecventa virozelor respiratorii

Riscul de diabet

Infectiile vaginale

Riscul de aparitie al eczemelor

Alimente si bauturi care contin probiotice

Multe alimente si bauturi contin probiotice, in special cele care se obtin prin fermentare sau murare. Cele mai comune sunt:

Iaurtul

Kefirul

Kombucha, un ceai fermentat

Kimchi, o mancare coreeana din legume fermentate

Varza murata cruda

Laptele batut

Branzeturile fermentate, ca Gouda

Muraturile

Inainte de a consuma mancaruri si bauturi fermentate sau murate pentru beneficile lor, asigura-te ca nu au fost pasteurizate sau preparate termic inainte, intrucat aceste procedee distrug probioticele.

Beneficiile prebioticelor

Rolul prebioticelor este de a hrani bacteriile benefice din intestine si probioticele. Astfel, efectul lor asupra sanatatii este similar cu cel al probioticelor. Exista mai putine studii despre prebiotice decat despre probiotice, pentru ca importanta lor a fost descoperita mai tarziu. Totusi, specialistii au stabilit ca prebioticele sprijina absortia calciului, regleaza consumul de carbohidrati al organismului si sprijina metabolismul.

Alimente si bauturi care contin prebiotice

Exista multe alimente bogate in prebiotice, dar toate sunt vegetale. Astfel, este important sa consumi regulat fructe si legume ca:

Fasolea

Mazarea

Ovazul

Bananele

Fructele de padure

Sparanghelul

Frunzele de papadie

Ceapa

Prazul

Usturoiul

Suplimente alimentare cu probiotice si prebiotice

Suplimentele alimentare cu probiotice sunt pastile, pulberi sau lichide care contin bacterii benefice. Cele cu prebiotice au deseori in compozitie si extracte naturale sau substante cu rol de stimulare a digestiei, ca enzimele digestive. Pentru probleme digestive frecvente poti lua, de exemplu, Super Enzime Digestive 60 de capsule, care actioneaza inclusiv asupra secretiei de bila. Suplimentele pot fi benefice, dar nu trebuie sa inlocuiasca o dieta sanatoasa.

Prebioticele si probioticele ne fac mai sanatosi, datorita beneficiilor pe care aduc sistemului digestiv, metabolismului, psihicului si imunitatii. De aceea, este important sa adoptam o dieta bogata in fructe, legume, lactate fermentate si alte alimente bogate in prebiotice si probiotice.

