Ce telefoane Samsung primesc lansarea One UI 6.0 cu Android 14 beta?

O listă speculativă cu dispozitivele care ar putea fi eligibile pentru beta a fost creată, bazându-se pe modul în care au fost conduse programele beta One UI anterioare.

Galaxy S23, S23+ și S23 Ultra au fost primele dispozitive care au primit beta One UI 6.0.

Samsung va lansa în curând actualizările Android 14 și One UI 6.0 pentru mai multe dispozitive Galaxy eligibile.

În câteva luni, Samsung va lansa actualizările Android 14 și One UI 6.0 la nivel mondial pentru o serie de smartphone-uri și tablete Galaxy eligibile. Așa cum a făcut și pentru actualizările anterioare majore Android și One UI, Samsung va permite clienților din anumite piețe să testeze în versiune beta Android 14 și One UI 6.0.

Modelele Galaxy S23, S23+ și S23 Ultra au fost primele care au primit versiunea beta One UI 6.0, lucru așteptat, iar treptat Samsung va lansa această versiune și pentru alte dispozitive. Compania nu a dezvăluit oficial care vor fi aceste dispozitive, dar s-a creat o listă cu dispozitivele care ar putea fi eligibile, bazându-se pe modul în care au fost conduse programele beta One UI anterioare.

Telefoane Galaxy eligibile pentru One UI 6 (Android 14) beta:

Galaxy S23 series

Galaxy S22 series

Galaxy S21 series

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy M54

Galaxy M53

Este important de menționat că lista de mai sus este speculativă. Cu toate acestea, există o încredere destul de mare că beta va fi disponibilă cel puțin pentru toate telefoanele Galaxy S și Galaxy Z menționate mai sus. Nu există o certitudine dacă dispozitivele de mijloc de gamă vor primi versiunea beta, deoarece Samsung de obicei testează noile actualizări Android și One UI pe smartphone-urile de top și a făcut foarte puține excepții.

Se va actualiza lista de fiecare dată când Samsung va adăuga un alt dispozitiv la programul beta. Se recomandă marcarea acestei pagini și verificarea periodică a acesteia pentru a fi la curent cu ultimele noutăți.