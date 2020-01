Acest subiect este in prezent foarte dezbatut de catre specialistii in optimizare SEO. In acest articol vom analiza cu atentie toate aspectele (sic!) optimizarii imaginilor, de la simple sfaturi, pana la tehnici complexe.

Cum sa alegi formatul, marimea si dimensiunile

Marimea unei imagini (in engleza, image size) poate afecta timpul de incarcare a unei pagini De aceea, este important sa luam in considerare acest factor. JPEG-urile sunt mult mai „prietenoase” in termeni de optimizare SEO decat PNG-urile, mai ales daca nu ai nevoie de fundaluri transparente. Pentru logo-uri sau grafica de inalta rezolutie putem oricand folosi formate vectoriale, precum SVG-urile (asigura-te ca serverul poate cache-ui, compresa si redimensiona acest format). Formatul GIF ar trebui sa fie folosit doar pentru animatii simple, care nu au nevoie de un numar mare de culori (color depth), acesta fiind limitat la 256. Pentru animatii mai complexe sau mai lungi, este indicat sa optezi pentru un format true video.

Un factor important este marimea actuala a imaginilor (masurata in Kb). Va trebui sa te straduiesti sa pastrezi aceasta marime sub 100 de kb, daca acest lucru este posibil. Daca esti nevoit sa folosesti imagini de marimi mai mari (pentru bannere, hero products etc.) opteaza atunci pentru JPG-uri progresive, care iti incarca instant imaginea la o rezolutie mai mica, devenind mai clara pe masura ce site-ul se incarca. Este important sa fii atent la aceste tactici de optimizare SEO, pe care Google le ia in considerare si care iti pot afecta pozitiile in SERP.

Cat despre dimensiuni (inaltimea si latimea imaginilor), asigura-te ca acestea nu depasesc cele mai mari formate desktop (de regula 2560 latime) si ca CSS-ul folosit le va modifica automat in functie de rezolutia ecranului sau a ferestrei. In functie de site-ul tau, acest lucru poate insemna sa salvezi multiple dimensiuni ale aceleiasi imagini, care vor fi afisate in functie de rezolutia dispozitivului folosit (mobile, tableta, desktop-uri normale sau expanded etc.). Acest pas poate fi facut automat cu ajutorul plugin-urilor sau prin folosirea atributelor <picture> sau <srcset>.

Daca preferi sa faci acest lucru manual, iata cateva dintre cele mai folosite tool-uri de compresie a imaginilor:

GIMP : cross-platform, editor de imagine care poate fi descarcat;

TinyPNG : foloseste tehnici inteligente de compresie pentru a reduce marimea PNG-urilor si JPG-urilor;

MinifyWeb: un serviciu gratis care iti ofera posibilitatea de a compresa fisiere online.

Imaginile de dimensiuni nepotrivite nu iti vor afecta doar timpul de incarcare, ci iti vor creste si numarul de request-uri catre server inainte de incarcarea paginii, concurand cu alte resurse critice. Cu toate acestea, formatul, marimea si dimensiunile nu sunt singurii factori care afecteaza viteza de incarcare a unei pagini. Aceasta depinde foarte mult si de modul in care se face incarcarea:

Chiar daca cel mai nou protocol HTTP/2 a imbunatatit procesul de incarcare multipla a imaginilor, in unele cazuri poti face apel la tehnici avansate, in special daca este vorba de articole foarte lungi de blog sau galerii de imagini. Astfel, poti folosi tehnica lazy loading (incarcare lenesa), care iti va imbunatati semnificativ performantele. Aceasta tehnica amana incarcarea resurselor non-critice odata cu incarcarea paginii. In schimb, acestea sunt incarcate atunci cand ai nevoie de ele. In termeni de optimizare SEO a imaginilor, „non-critic” inseamna, de cele mai multe, „off-screen”, adica elementele pe care inca nu le poti vizualiza, aflate in josul paginii. Chiar daca aceasta tehnica iti va creste viteza de incarcare, este necesar sa fie aplicata corect, pentru a nu influenta negativ indexarea imaginilor.

Nota: Daca optimizezi o pagina de tip „infinite scroll”, asigura-te ca „bifezi” paginated loading, folosind si tag-uri de tip <no script> pentru imagini, etc. De asemenea, daca intampini probleme cu crawling-ul pozelor, le poti include in sitemap XML sau poti crea un sitemap separat pentru imagini.

Cum se folosesc tag-urile pentru imagini?

Daca doresti ca imaginile de pe site-ul tau sa fie indexate corect (si sa obtina o pozitie buna in Google Images), va trebui sa le atribui acestora etichete (Tag-uri) de tip HTML, precum <img src>. Pana in prezent, Google nu a indexat resurse de tip „background images”, incarcate direct din CSS. Asigura-te, de asemenea, ca regulile din robots.txt nu impiedica crawling-ul imaginilor.

Cum sa denumesti si sa descrii imaginile in termeni de optimizare SEO

Acesta tehnica de optimizare SEO este printre cele mai putin folosite, fiind adeseori trecuta cu vederea. In primul rand, numele unei imagini este o oportunitate foarte buna pentru a folosi keyword-uri. Ideal, aceste cuvinte cheie ar trebui sa aiba legatura cu pagina pe care a fost incarcata poza, sau cu articolul de blog postat. Daca folosesti o expresie de cautare formata din mai multe cuvinte sau doresti sa folosesti mai multe keyword-uri (atentie la keyword stuffing), separa-le cu ajutorul simbolului minus „-„. De exemplu, o imagine pentru acest articol ar trebui sa fie denumita „optimizare-SEO”, in loc de IMG-471342.jpg.

Title si alt attributes sunt setari foarte simple, care nu doar te vor ajuta sa obtii o pozitie mai buna in Google Images, ci iti vor creste si relevanta paginii, imbunatatind, totodata, si experienta utilizatorilor.

Formatul WebP

Fiind dezvoltat de Google, acest format isi propune sa inlocuiasca JPG, PNG si GIF. In termeni de optimizare SEO, motorul de cautare a setat formatul WebP in topul listei preferintelor, astfel ca site-ul tau va avea de castigat pe de urma folosirii acestuia. In plus, beneficiaza si de o compresie foarte buna, fiind cu 50-60% mai usor de incarcat decat formatele clasice. JPG este un format lossy, chiar daca poate fi compresat foarte usor. PNG este losless si beneficiaza de transparenta, lucru pe care il poate face si WebP. GIF-urile au putine culori si ocupa mult spatiu, fata de WebP care beneficiaza de culori 24-bit, iar animatiile sunt mult mai mici.

In prezent, Safari este singurul browser care nu suporta inca acest fomat, insa nici aplicatiile pentru creare de imagini, precum Photoshop, nu sunt inca la curent cu acesta. Se pare ca, pentru o perioada de timp, va trebui sa convertim imaginile folosind unul din multiplele tool-uri online, precum Convertio.

Concluzie

Atat user experience-ul, cat si viteza site-ului vor avea de castigat de pe urma sfaturilor de mai sus. Alege o optimizare SEO ca la carte si beneficiaza de imagini de calitate, fara a risca viteza de incarcare a site-ului!