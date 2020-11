Ce trebuie sa stii despre intoleranta la gluten

Intoleranta la gluten este o problema tot mai des intalnita, mai ales la persoanele cu un mod de viata predispus la consumerism. Practic, aceasta afectiune inseamna ca organismul reactioneaza la glutenul din alimente si prezinta reactii adverse, cel mai frecvent sub forma simptomelor digestive.

Glutenul este proteina din cereale si se gaseste in produsele din grau, orz sau secara. Este important sa stii daca ai intoleranta la gluten, ca sa eviti una dintre complicatiile neplacute ale acestei afectiuni: boala celiaca.

Iata cum iti poti da seama daca ai o intoleranta la gluten.

1. Te confrunti adesea cu simptome digestive

Balonarea este cea mai frecventa reactie adversa a organismului la gluten. Aceasta se manifesta in genreral prin senzatia ca abdomenul este umflat, plin de gaze. Resimti o presiune intensa la nivelul stomacului, insotita adesea de flatulenta. Alte simptome digestive care apar atunci cand organismul este intolerant la gluten sunt diareea, constipatia si crampele abdominale. Persoanele care sufera de boala celiaca resimt o inflamare a intestinului subtire imediat dupa ce consuma gluten. Daca observi ca aceste simptome se repeta dupa ce consumi cereale, incearca sa mananci produse fara gluten.

2. Ai frecvent migrene

Durerile de cap pot fi cauzate de intoleranta la gluten. Studiile au aratat ca persoanele care nu pot digera corect proteina din cereale sunt mai predispuse la atacuri migrenoase. Daca te doare frecvent capul, fara o cauza aparenta, incearca sa tii un jurnal alimentar si afla daca durerile de cap se leaga de ceea ce mananci.

3. Te simti adesea obosit

Chiar daca oboseala poate fi pusa pe seama multor motive care nu au nicio legatura cu intoleranta la gluten, o stare de oboseala continua, fara cauze serioase, ar trebui sa te puna pe ganduri. Pentru ca sistemului digestiv ii este greu sa digere glutenul si depune eforturi suplimentare in acest sens, persoanele cu intoleranta la gluten se simt adesea obosite peste masura dupa ce consuma produse cu gluten. De altfel, studiile au aratat ca intre 60 si 80 la suta dintre cei care sufera de intoleranta la gluten au simtit oboseala profunda si o senzatie de extenuare.

4. Ai parte de schimbari bruste de greutate

Atunci cand corpul tau variaza neasteptat in greutate poate fi din cauza bolii celiace, una dintre complicatiile severe ale intolerantei la gluten. Motivul pentru scaderea in greutate este ca digestia nu se face corect si nu sunt absorbiti suficienti nutrienti. In plus, episoadele frecvente de simptome digestive cauzeaza slabirea brusca.

5. Suferi de anemie

Anemia prin deficienta de fier este cea mai intalnita carenta nutritionala. Multe persoane, in special de sex feminin, se confrunta cu aceasta afectiune. Ea poate fi cauzata de o intoleranta la gluten sau de boala celiaca. Fierul, la fel ca si alti nutrienti nu se absoarbe in mod corect pentru ca digestia este afectata, iar intestinul subtire este inflamat. Astfel, apar simptome precum oboseala, ameteli, paloare si o senzatie de slabiciune generalizata.

6. Ai primit diagnisticul de boala celiaca

Boala celiaca este o afectiune genetica autoimuna in care sistemul imunitar ataca tractul digestiv atunci cand consumi gluten. Este una dintre cele mai severe complicatii ale intolerantei la gluten si este adesea asociata cu alte boli autoimune, ptrecum tiroidita autoimuna sau cu diabetul si bolile inflamatorii digestive. Boala celiaca se poate manifesta atat la nivel digestiv, cat si prin iritabilitate, stari depresive si anxietate. Din fericire, aceasta afectiune poate fi tinuta sub control cu o dieta fara gluten.

In concluzie, daca suferi adesea de simptome digestive, dureri de cap sau o stare inexplicabila de oboseala, incearca sa observi daca aceste manifestari au loc dupa ce ai consumat produse cu gluten. Discuta cu medicul tau, afla daca ai intoleranta la gluten si adopta un regim alimentar fara gluten, pentru a observa daca simptomele dispar.