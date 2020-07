The Last of Us Part 2 a fost lansat, conform așteptărilor, în iunie 2020. Așadar, după mai bine de șapte ani care au trecut de la primul joc, era imposibil să nu primim un refresh.

În cazul în care pășești direct în această serie fără a ști contextul sau nu-ți mai amintești ce s-a întâmplat în prima parte, atunci noi îți venim în ajutor prin intermedul acestui articol, punându-ți la dispoziție tot ce e nevoie înainte de a juca The Last of Us 2.

Ce este The Last of Us?

The Last of Us este un joc PlayStation-exclusive de supreviețuire și aventură care a fost lansat prima dată pentru PS3 în 2013. În lunile ce au urmat, a fost lansată o continuare, și anume un nou capitol, prin intermediul unui DLC. Iar în caz de nu știai, firma care l-a dezvoltat este Naughty Dog, aceeași care stă și în spatele seriei Uncharted.

Odată cu lansarea lui PlayStation 4 și o versiunea remastered a jocului a apărut în iulie 2014.

Povestea are loc într-o lume post-apocaliptică unde un focar fungic a transofrmat cea mai mare parte a populației umane în creaturi zombie. Acest virus pune stăpânire pe sistemul nervos central al victimelor, schimbându-le în gazde agresive ce au scopul de a răspândi mai departe infecția.