Cea mai buna crema pentru cosuri

Prima impresie….Cu siguranta suntem foarte multi care judecam oamenii dupa prima impresie sau le punem o eticheta,fie ea buna sau rea. De aceea am ajuns sa avem mare grija de aspectul nostru, iar aici ma refer atat la femei cat si la barbati,copii si adolescenti.

Prima impresie poate insemna multe, poate fi rodul unei colaborari in scop business, poate ajuta la o relatie de lunga durata sau chiar ne poate strica toate aceste planuri, totul in functie de cum suntem perceputi si percepem la prima impresie.

Cu siguranta punem accent pe aspectul unei femei. Femeile atrag toate privirile in locurile in care merg nu numai prin frumusetea corpului ci si prin frumusetea fetei, frumusetea pielii si tinutele pe care le poarta. De aceea este foarte important ca pe langa un aspect placut al corpului sa avem si o piele cu un aspect placut.

Stim cu totii ca industria produselor cosmetice a crescut intr-un ritm foarte mare. Putem gasi produse cosmetice peste tot unde mergem, atat la magazine specializate in vanzarea produselor cosmetice ,in supermarket-uri dar si la magazinul de la coltul strazii. De aceea este foarte important sa stim de unde cumparam aceste produse, sa ne interesam in prealabil de calitatea acestora si de provenienta lor.

Produsele cosmetice vin in ajutorul femeilor pentru a le ajuta sa arata asa cum isi doresc, sa poata corecta acolo unde este cazul sau chiar sa ascunda anumite aspecte neplacute ale tenului. Daca aceste produse nu sunt folosite corect sau daca produsele folosite nu sunt de o calitate buna riscam ca atunci cand folosim produsele in loc sa ne ajute in scopul folosirii, acestea sa ne distruga pielea si sa ne alegem cu alte probleme ale pielii.

Una din problemele cele mai mari ale femeilor pe care doresc sa o tina sub control sau sa o asunda, este acneea. Nu,nu este o problema a adolescentilor asa cum foarte multi oameni spun ca odata cu trecerea pubertatii dispare si aceasta problema. Nu de multe ori vedem oameni trecuti de varsta a doua care se lovesc de aceasta problema a acneei.

Acneea este o afectiune inflamatorie a pielii care nu este determinata de igiena precara, este o boala a pielii ce se amplifica la anumite persoane iar aceasta trebuie tratata ca orice boala a pielii. In primul rand trebuie consultat un medic dermatolog iar in urma consultului sa urmam prescriptiile date de acesta si sa urmam un tratament, care se da in functie de severitatea acesteia, un tratament topic – creme cu proprietati antibiotice,geluri sau tratamentic sistemic – tratament pe baza de antibiotice sau tratament hormonal.

Asa cum este de asteptat, prima optiune pentru tratamentul acneei este sa folosim cea mai buna crema pentru cosuri. Dar cum piata cosmeticelor ne ofera o gama foarte mare de produse trebuie sa fim atenti atunci cand cumparam pentru ca trebuie sa gasim crema de cosuri buna pentru tenul nostru. Nu orice crema ne poate ajuta, din contra ne poate pune in situatia in care sa agraveze problema de care ne lovim.

De aceea, am pregatit cateva sfaturi mai jos care sa te ajute sa iti gasesti cea mai buna crema pentru cosuri si sa nu ajungi in situatia in care sa dai toti banii pe creme si geluri iar acneea sa persiste sau, mai rau, sa evolueze.

Sfaturi

Pentru a ajuta pielea sa lupte cu cosurile avem nevoie de aliati puternici si buni, asa cum sunt produsele sub forma de gel. Gelul il putem folosi pe langa produsele din intretinerea zilnica, acesta purifica tenul si nu il ingroasa cum fac de obicei cremele. Folosit de doua ori pe zi, dimineata si seara acesta ajuta la eliminarea excesului de sebum si contribuie la refacerea celulara a pielii. Gelurile pentru acnee au peroxid de uree care are un rol antiseptic si antimicrobian asupra pielii si ajuta la stoparea inmultirii bacteriilor care sunt un factor principal pentru acnee.

Trebuie luat foarte in serios aspectul pielii, mai ales in cazul acneei pentru ca sunt cazuri in care persoanele care s-au lovit de aceasta problema au intrat intr-o stare de anxietate, au dus catre depresie sau de ce nu, catre stari de suicid. Deci nu trebuie ignorata o astfel de problema.

Cu totii ne-am aflat intr-o astfel de perioada dar asa cum orice organism este diferit fata de celalalt si tratamentul difera de la o persoana la alta. Trebuie intai sa vedem ce fel de acnee avem ca sa putem trata corect. Acneea poate fi de mai multe feluri: acnee rozacee, acnee necrotica, acnee cheloidiana sau acnee pustuloasa.

Cel mai important factor este reprezentat ca la orice alta problema de prevenire. Prevenirea este sfanta, indiferent de ce domeniu vorbim. In cazul in care vorbim despre aspectul nostru trebuie sa stim ca, cu cat avem grija mai mult de corpul nostru cu atat ne este mai usor sa il intretinem frumos si evitam problemele de sanatate.

Trebuie sa mentinem un ten curat care sa poata respira, un ten luminos pe care sa il curatam de 2 ori pe zi, atat dimineata cat si seara, inainte de culcare. Putem folosi pentru curatare atat un gel purificator de curatare , pe care sa il aplicam pe porii deschisi ai fetei si apoi lasat sa actioneze, dupa care sa clatim cu apa din abundenta, cat si apa micelara, toate alese in functie de tenul pe care il avem.

Daca vorbim de cea mai buna crema pentu cosuri cu siguranta ne referim la ingredientele pe care le are si anume: retinol, peroxid de benzoil, acid lactic sau aspirina. Conteaza foarte mult si ingredientele pe care le are fiecare crema pentru ca fiecare ingredient este recomandat pentru un anumit tip de ten. Din acest motiv este foarte bine sa stim ce fel de acnee avem si sa stim pe ce fel de ten aplicam toate aceste cosmetizari.

Sa nu uitam totodata de brand-ul ales, pentru ca stim ca sunt cateva branduri care sunt specializate si recunoscute ca fiind printre cele mai bune, ca: Yves Roches, Avene Cleanance sau La Roche Posay.

Asa cum spuneam mai sus, piata fiind foarte larga din punct de vedere a ceea ce ofera ca produse cosmetice nu ne este foarte usor sa gasim cea mai buna crema pentru cosuri. De aceea prin tot ce am exemplificat speram sa ai toate informatiile de care ai nevoie pentru a lua cea mai buna decizie si a gasi formula perfecta pentru tenul si problemele tale.